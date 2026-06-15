Quiso asaltar un banco mediante un boquete y terminó detenido: quién es el ex policía acusado de liderar el intento de robo

Ropa y herramientas secuestradas a la banda en Baradero. Foto: Clarín.

La investigación por el intento de robo al Banco Provincia de Baradero reveló datos sobre la figura de Carlos Daniel Maidana, el ex policía federal señalado como el presunto líder de la banda que buscó ingresar a la bóveda de la entidad mediante un túnel excavado desde un comercio vecino.

El operativo terminó con once detenidos y el secuestro de armas, vehículos y herramientas utilizadas para concretar la maniobra. Sin embargo, detrás del fallido golpe aparece una historia que conecta al principal sospechoso con causas judiciales de alto perfil.

Sucursal del Banco Provincia de Baradero. Foto: Google Maps.

Cómo fue el intento de robo al Banco Provincia de Baradero

Según la investigación, la organización planeaba ingresar a la bóveda de la sucursal bancaria a través de un túnel construido desde el depósito de una ferretería ubicada en las cercanías.

Los delincuentes lograron comenzar las tareas de excavación y rompieron parte de un antiguo piso de madera. Sin embargo, durante los trabajos activaron un sensor de seguridad que puso en marcha el sistema de alarmas.

Esa situación precipitó la huida del grupo, que intentó escapar en distintos vehículos. Lo que desconocían era que la Policía Bonaerense llevaba varios días siguiendo cada uno de sus movimientos. Los investigadores habían identificado previamente los vehículos utilizados por la banda e incluso monitoreaban algunos de ellos de manera constante, lo que permitió desplegar un operativo coordinado para detener a los sospechosos.

Cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires. Foto: NA.

Quién es Carlos Maidana, el ex policía detenido

Carlos Daniel Maidana tiene 59 años y formó parte de la Policía Federal Argentina. Su nombre no era desconocido para ciertos sectores de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Años atrás, su testimonio tuvo relevancia en una causa que derivó en la destitución del ex fiscal Claudio Scapolan. También fue vinculado en distintas investigaciones al entorno del financista Diego Guastini, asesinado en 2019 en Quilmes.

Tras el operativo realizado el domingo por la noche, los agentes allanaron su vivienda en Moreno. Allí encontraron un fusil FAL, un chaleco antibalas y una camioneta Toyota Hilux que registraba pedido de secuestro. Al momento de ser detenido, Maidana circulaba en una Volkswagen Amarok y llevaba dos pistolas dentro del vehículo.

Junto a él operaban otros colaboradores de confianza, entre ellos un especialista en la construcción de boquetes, conocido por los investigadores como “el Uruguayo”, y un experto informático que habría tenido la función de intervenir o neutralizar sistemas de seguridad tecnológica utilizados por las entidades bancarias.

La estructura funcionaba de manera organizada, con roles específicos para cada integrante y una logística que incluía vehículos con documentación adulterada y vigilancia previa sobre los objetivos seleccionados.

Cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires. Foto: NA.

¿Por qué fracasó el golpe boquetero?

La investigación se originó el 19 de mayo de 2026, cuando la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado recibió un correo electrónico con una denuncia anónima. El mensaje aportaba información detallada sobre una estructura delictiva que se encontraba planificando dos golpes de gran escala en territorio bonaerense.

El denunciante decidió mantener su identidad bajo estricta reserva por razones de seguridad, aunque proporcionó datos considerados clave por los investigadores. Según la información recibida, la organización ya había definido los objetivos y avanzaba en los preparativos para ejecutar los robos durante el fin de semana largo del 25 de mayo.

No obstante, la principal razón del fracaso del plan fue una falla durante la etapa inicial de la excavación. De acuerdo con los investigadores, los integrantes de la banda activaron accidentalmente un sensor instalado en la estructura del edificio, lo que disparó una alarma y obligó a abandonar la operación antes de llegar a la bóveda.

Cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires. Foto: NA.

La Policía ya había desplegado la vigilancia sobre los sospechosos y aprovechó ese momento para intervenir. Además de Maidana, fueron arrestados otros diez presuntos integrantes del grupo. Entre ellos había personas con antecedentes penales, empresarios y ciudadanos de distintas nacionalidades.

“Una ensalada de cacos viejos que fueron juntando”, describió uno de los investigadores al referirse a la composición de la organización. Durante los procedimientos también fueron secuestradas herramientas de perforación, una cámara endoscópica y diversos elementos que habrían sido utilizados para avanzar en la construcción del túnel.