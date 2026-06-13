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Horror y misterio en Tucumán: una mujer en situación de calle fue hallada calcinada en el interior de un auto

La víctima tenía 41 años y fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como “Piba”. Además, encontraron un cable alrededor del cuello del cadáver.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Asesinato en Tucumán.
Asesinato en Tucumán. Foto: X/cesarJuarez10
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El cuerpo de una mujer de 41 años fue encontrado calcinado en el interior de un auto incendiado en la capital tucumana. Aunque se investigan distintas hipótesis, la principal apunta a un posible femicidio.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como “Piba”. Su cadáver fue hallado dentro de un vehículo que se incendiaba sobre la calle Francia al 1100, en la zona este de San Miguel de Tucumán, alrededor de la 1.30 de este sábado.

Tras el llamado de vecinos que alertaron sobre el incendio, efectivos policiales llegaron al lugar, sofocaron las llamas y encontraron los restos de la mujer. Según informó el Ministerio Público Fiscal, Lazarte se encontraba en situación de calle.

Asesinato en Tucumán. Foto: X/cesarJuarez10

El hallazgo dio lugar a un amplio operativo en el que trabajaron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales. Las primeras tareas de preservación de la escena permitieron detectar indicios de que la víctima habría sufrido un ataque antes de ser hallada en el vehículo.

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De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, los investigadores encontraron un cable alrededor del cuello de la mujer. Esa circunstancia será analizada junto con las pericias forenses para determinar las causas de la muerte y establecer si el auto fue incendiado antes o después del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda, quienes buscan reconstruir el contexto en el que ocurrió el hecho.

Asesinato en Tucumán. Foto: X/cesarJuarez10

Femicidio de Agostina Vega: se filtró un nuevo audio de la madre que podría complicar a Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, en Córdoba, sumó un nuevo elemento de prueba que podría complicar la estrategia de defensa de Claudio Barrelier, el principal imputado en la causa.

En las últimas horas se conoció un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la adolescente, poco después de que se perdiera su rastro. En la grabación, la mujer apunta directamente contra el acusado.

“No la vio nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más, ni siquiera los amigos”, afirmó la mujer. Luego agregó: “Ella les dijo a las amigas que iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa”.

En el mismo audio, Heredia recuerda el momento en que advirtió la desaparición de su hija: “Cuando me doy cuenta de que no está, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”. También remarcó que Agostina estaba desaparecida desde las 22.30 del sábado.

Los audios de Melisa Heredia, la mamá de Agostina Vega. Video: Crónica.

La difusión del mensaje volvió a poner en el centro de la investigación la relación entre Agostina y Barrelier. En el audio, la madre sostiene que Agostina Vega se refería al acusado como su “novio”, aunque en declaraciones previas había señalado que el vínculo sentimental había ocurrido años atrás y que actualmente mantenían solo una amistad.

Mientras tanto, Barrelier, imputado por abuso, femicidio por asfixia y posterior descuartizamiento de la adolescente, solicitó ampliar su declaración ante el fiscal de la causa tras recibir el alta médica, una instancia que podría aportar nuevos elementos al expediente.

AsesinatoTucumánCadáver encontrado
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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