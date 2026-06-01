“Noté que la actitud de Barrelier era sospechosa”: el remisero que llevó a Agostina a la casa del detenido contó detalles clave

Qué dijo Ariel Torres, el remisero que llevó a Agostina Vega hasta la casa de Barrelier. Foto: redes sociales/captura video C5N.

Ariel Torres, el remisero que llevó a Agostina Vega hasta la casa de Claudio Barrelier el pasado sábado, contó que “el viaje fue solicitado de manera habitual” y agregó que, en ese momento, no percibió “nada fuera de lo común”.

En diálogo con Splendid AM990, el hombre aportó un dato de suma importancia sobre la adolescente de 14 años que fue asesinada brutalmente en Córdoba. “Estaba contenta, habladora y confiada durante el trayecto, mencionando que iba a recibir un regalo para su madre y que se encontraría con el novio de su mamá para organizar una sorpresa”, agregó el remisero.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

Además, Ariel contó que el viaje duró menos de 15 minutos, ocurrió alrededor de las 22:35 horas y que la adolescente le especificó la dirección de destino.

Sin embargo, reveló que notó algo extraño cuando llegaron al lugar, ya que, en ese momento, la menor señaló a una persona encapuchada y vestida de negro que es quien pagaría el viaje y que luego fue identificada como Claudio Barrelier.

En ese sentido, Ariel Torres manifestó que el viaje lo abonó una parte en efectivo y ofreció completar el pago con un dólar. “Noté que la actitud de Barrelier era sospechosa por su intento de ocultar el rostro, pero me tranquilicé al ver que Agostina estaba confiada y no mostraba señales de incomodidad”, sumó.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa de Barrelier. Video: cámara de seguridad.

Acerca de cómo se enteró de la desaparición de la adolescente, contó: “Fue cuando vi la foto suya en redes sociales el domingo. Ahí reconocí que fui yo la que la llevé”.

Además, en diálogo con TN, el chofer contó que habló con la mamá de la adolescente, Melisa Heredia, y que ella le preguntó: “¡A dónde la llevaste!”. “Le dije a Fragueiro y Campillo, y que un hombre le pagó el viaje. Se lo describí, le dije que tenía una campera negra con capucha, que tenía cara delgada, que parecía un jugador de polo. Dijo: ‘Ya sé quién es’”, agregó el remisero. “Rompió en llanto. Estaba desesperada”, expresó.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio Agostina Vega en Córdoba

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Agostina Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl, y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.