Impactante video: así fue la pelea entre vecinos de San Fernando que terminó con un niño baleado en el cráneo

Así fue la pelea entre vecinos de San Fernando. Foto: Captura

Un nuevo hecho de violencia se registró este miércoles 24 de junio en el partido bonaerense de San Fernando. Se trata de la brutal pelea entre vecinos, que ocurrió cerca de las 17 y terminó con un menor baleado en el cráneo.

Una cámara de seguridad, dispuesta justo en el sector donde se desencadenó la disputa, captó toda la secuencia. Hoy ese archivo fílmico es parte de una investigación judicial a cargo de la fiscal Lida Osores Soler.

De acuerdo a la investigación, una banda formada por cuatro individuos se presentaron en la casa de un hombre de 55 años, ubicada en la calle Junín al 3500, en el barrio Aviación de San Fernando y comenzaron a discutir.

Cómo fue la secuencia de la pelea en San Fernando

En el video de poco más de 2 minutos se puede observar la presencia tanto de mujeres como de hombres. Si bien al principio del altercado el enfrentamiento es verbal, a los pocos segundos, la situación cambia por completo y se convierte en un ataque armado.

Brutal pelea entre vecinos de San Fernando

La pelea contó con la participación de dos grupos. Mientras unos empiezan a lanzar palos y objetos contundentes sobre sus oponentes, los otros sujetos responden con tiros. Así comenzó una balacera en plena vía pública que terminó con un disparo en la zona dorsal del dueño de la vivienda.

La segunda víctima de la feroz pelea en San Fernando: un niño de 13 años

En tanto, el enfrentamiento tuvo una segunda víctima: un niño de 13 años que recibió un tiro en el cráneo. Luego de la balacera y de que los sospechosos abandonaron el lugar, los vecinos llamaron al 911 para que los médicos atendieran de urgencia al pequeño.

Allí descubrieron que la bala le fracturó el hueso del cráneo, pero no llegó al cerebro. Tanto el hombre de 55 años como el niño fueron atendidos en un Hospital local y ya se encuentran en buen estado de salud.

La feroz pelea de San Fernando tiene cuatro detenidos. Foto: Infobae

Causa judicial

A través de un operativo de la Superintendencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Norte de la Policía Bonaerense, se detuvieron a cuatro personas, entre ellos un adolescente de 18 años llamado Nahuel Acosta, acusado de ser el que perpetró el disparo.

Otro de los detenidos es el padre del joven, de nombre Marcelo Acosta (37), que tiene un largo historial delictivo con causas por robo agravado a partir de 2007. En agosto de 2024 recuperó la libertad tras haber estado preso en la Unidad 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Florencio Varela.

La carátula de la causa es “tentativa de homicidio” y se espera que, en los próximos días, los acusados declaren ante la fiscal.

La pesquisa de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal tiene como objetivo esclarecer el móvil del ataque y el vínculo de los atacantes con las víctimas. Se cree que la disputa habría iniciado a raíz de una propiedad, aunque, por el momento, todo es materia de investigación de la Justicia.