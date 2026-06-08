Escándalo en Mar del Plata: una pelea entre taxistas y choferes de apps obligó a suspender una sesión en el Concejo Deliberante

Mar del Plata: taxistas y remiseros se tomaron a golpes con choferes de aplicaciones. Foto: Captura de video.

Una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante de General Pueyrredón terminó este lunes en medio de una violenta pelea entre taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones. Los incidentes incluyeron empujones, insultos y golpes de puño, y obligaron a suspender el encuentro que buscaba debatir la regulación de plataformas como Uber y Cabify en Mar del Plata.

La situación se produjo cerca de las 10 de la mañana, cuando la comisión llevaba apenas unos 20 minutos de desarrollo. La reunión había sido convocada para analizar posibles alternativas respecto al funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros, cuya actividad volvió a cobrar protagonismo en la ciudad durante los últimos meses.

Mar del Plata: taxistas y remiseros se tomaron a golpes con choferes de aplicaciones. Video: X / @bardeonews.

Taxistas, remiseros y conductores de apps protagonizaron incidentes durante una reunión

El encuentro tenía como objetivo abordar las modalidades permitidas para el funcionamiento de aplicaciones como Uber y Cabify, que continúan operando en Mar del Plata pese a la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe su actividad.

En ese contexto, la comisión decidió otorgar la palabra a representantes de los distintos sectores involucrados en el debate. El primero en exponer fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que agrupa a choferes de plataformas digitales.

Mientras Setzes realizaba su presentación, un grupo de taxistas y remiseros ubicados en un sector cercano a las bancas de los concejales comenzó a manifestar su desacuerdo mediante gritos e interrupciones.

Mar del Plata: taxistas y remiseros se tomaron a golpes con choferes de aplicaciones. Foto: Newsdigitales.com. Foto: Captura de video.

La frase que desató el conflicto

La tensión aumentó cuando el representante de los conductores de aplicaciones aseguró que la actividad de las plataformas “no es ilegal”.

La afirmación provocó una inmediata reacción de los taxistas y remiseros presentes, quienes le recordaron a los gritos que las aplicaciones se encuentran prohibidas por una ordenanza municipal vigente.

En medio de los cuestionamientos, Setzes intentó continuar con su exposición y sostuvo: “La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”. Sin embargo, no pudo avanzar mucho más. Los silbidos, abucheos e insultos se intensificaron rápidamente y la situación terminó desbordándose.

Pocos segundos después de los cruces verbales, varios asistentes avanzaron hacia el centro del recinto y comenzaron los empujones. La discusión derivó rápidamente en agresiones físicas entre taxistas y remiseros, por un lado, y conductores de aplicaciones, por el otro.

Mar del Plata: taxistas y remiseros se tomaron a golpes con choferes de aplicaciones. Foto: Captura de video.

La pelea se extendió durante varios minutos y dejó de limitarse al sector destinado al público para trasladarse hacia la zona donde se ubican las bancas de los concejales. Las escenas de violencia quedaron registradas en la transmisión en vivo del Concejo Deliberante, donde se observaron los forcejeos, los intercambios de golpes y el clima de tensión que se apoderó del recinto.

Ante la imposibilidad de retomar el orden y continuar con las exposiciones previstas, las autoridades decidieron suspender la reunión.

El episodio reflotó la fuerte disputa que existe en Mar del Plata en torno al funcionamiento de las aplicaciones de transporte. Mientras los conductores de plataformas reclaman una regulación que les permita desarrollar su actividad, taxistas y remiseros sostienen que Uber y Cabify operan en violación de la normativa local y exigen que se haga cumplir la ordenanza vigente.

La violencia registrada durante la reunión impidió avanzar en el tratamiento del tema y dejó sin resolución una discusión que continúa generando fuertes diferencias entre los distintos sectores involucrados.