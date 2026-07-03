Caso Guadalupe Lucero: el Gobierno de San Luis actualizó la imagen de la menor desaparecida desde 2021

Guadalupe Lucero, niña desaparecida, NA

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Seguridad de la provincia, actualizó la foto de Guadalupe Lucero, la nena que se encuentra desaparecida desde junio de 2021. Además, se actualizó la recompensa total a $40 millones para quien aporte información de suma importancia para dar con el paradero de la menor.

En las últimas horas, las autoridades provinciales anunciaron la actualización de la fisonomía de Guadalupe con el objetivo de representar en la imagen cómo se encontraría la niña a cinco años de su desaparición.

Actualización de la foto de Guadalupe Lucero Foto: NA

Los nuevos afiches incluyen, además de la actualización, el monto unificado de la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero. Actualmente, la recompensa asciende a $40 millones, integrada por los $20 millones dispuestos por el ministerio de Seguridad de la Nación y otros $20 millones otorgados por el Gobierno de San Luis.

Cómo avanza la búsqueda de Guadalupe Lucero

De los diversos operativos que se desarrollan participan efectivos de la Policía de la provincia, quienes distribuirán el material en dependencias policiales, puestos limítrofes de San Luis y destacamentos de las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis.

Asimismo, colaboran con la distribución y colocación de los nuevos afiches el personal del Servicio Penitenciario Provincial, aspirantes a Agentes de Policía y a Subayudantes Penitenciarios del Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Coronel Juan Pascual Pringles’, e integrantes de Prevención Ciudadana.

Actualización de la foto de Guadalupe Lucero Foto: NA

Los flyers son colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y otros espacios de gran circulación de personas. “Con esta acción, el Gobierno de San Luis reafirma su compromiso de mantener vigente la búsqueda de Guadalupe y de continuar trabajando de manera articulada con las fuerzas provinciales y federales para obtener información que permita dar con su paradero”, expresa el comunicado oficial.

Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134, al 911, con la Justicia o con la dependencia policial más cercana. Toda información puede ser de utilidad para avanzar en la búsqueda.