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La principal hipótesis de la masacre en México apunta a un robo millonario de criptomonedas planeado por Diego Rosen Ferlini

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga un posible asalto a la casa de Jonathan Meléndez para quedarse con una supuesta fortuna de criptomonedas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Masacre en México: investigan el móvil del crimen y apuntan a un posible robo de criptomonedas.
Masacre en México: investigan el móvil del crimen y apuntan a un posible robo de criptomonedas. Foto: Canal 26
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Este martes 1 de septiembre cerca de las 17.30, el empresario argentino Diego Rosen Ferlini (51) ingresó con un sujeto identificado como Gerardo Cisneros a la casa de Jonathan Meléndez (38), su socio-comercial en una empresa de alquileres vacacionales, ubicada en el edificio Grand Viure, para matarlo a él y a toda su familia.

Horas más tarde, ya el miércoles por la mañana, ambos individuos fueron detenidos en la autovía Toluca-México y, desde entonces, las autoridades judiciales locales intentan determinar cuál pudo haber sido el móvil del crimen.

Por el momento, los investigadores consideran que el hecho estaría vinculado presuntamente al robo de criptomonedas. Rosen Ferlini habría planeado junto a su chofer Cisneros un asalto a la vivienda de su socio con el objetivo de quedarse con una supuesta caja de millones de dólares en criptomonedas (bitcoins).

Argentino mató a familia en México
El empresario le habría prometido a su chofer Cisneros dos millones de pesos antes de concretar el supuesto asalto. Foto: Canal 26

Otro elemento que se sumó a la causa recientemente tiene que ver con lo que los homicidas realizaron después de cometer el crimen. Una cámara de seguridad registró a Rosen Ferlini intentando ingresar a un restaurante de ciudad de México para comer tacos. Como el lugar estaba cerrado, se lo ve retirarse de allí.

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Masacre en México: quiénes son las víctimas de Diego Rosen Ferlini y su chofer

Jonathan Meléndez, de 38 años, no solo era socio de Rosen Ferlini, a su vez, se desempeñaba como tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo. Ese día, el hombre no se encontraba solo en su vivienda de Bosque Esmeralda, en México. También fueron víctimas de los asesinos:

  • Ana Paula Barragán, de 35 años, esposa de Meléndez. Estaba embarazada de cuatro meses.
  • La hija de la pareja de tres años.
  • Aleyda, la empleada doméstica de 21 años.

En el domicilio, estaba presente, además, un niño de seis años, que fue el único que sobrevivió al ataque homicida. Después de un llamado al 911, las autoridades policiales llegaron a la vivienda del músico en horas de la madrugada del miércoles. Allí encontraron los cuerpos de las víctimas maniatados, con severos signos de violencia y disparos de arma de fuego en la cabeza y en la espalda.

Quién es el empresario acusado de matar a una familia en México
Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado el martes 1 de septiembre cerca de las 17.30h. Foto: Redes

Los homicidas, a su vez, mataron a la perra de la familia. El reporte policial indicó que la encontraron con cinta adhesiva y un tiro también en la cabeza, según detalló TN. En cuanto al pequeño hallado en una de las habitaciones de la casa, fue puesto a resguardo a disposición del Juzgado de Menores.

El empresario argentino Rosen Ferlini fue acusado de estafa antes de matar a su socio

Además de ser socio de Meléndez, Rosen Ferlini tenía su propia empresa de viajes llamada Nomad Adventures, que ofrecía experiencias turísticas a distintos destinos de México que incluía el alquiler temporal del hospedaje. Sucede que con esta compañía también habría cometido ilícitos que estaban siendo investigados por las autoridades mexicanas.

Quién es el empresario acusado de matar a una familia en México
Rosen Ferlini era propietario de una empresa de viajes llamada Nomad Adventures. Foto: Redes

El empresario argentino ya acumulaba al menos 11 denuncias por presunta estafa. Usuarios en redes sociales lo acusaron de hacerles pagar un monto adelantado para estadías en cabañas y casas temporales en Acapulco y en Valle de Bravo, pero que al momento de coordinar la entrega de las llaves, el sujeto desaparecía. La suma con la que se habría quedado Rosen Ferlini sería millonaria.

MéxicoCrimenEstafa
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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