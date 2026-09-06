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Violenta entradera en La Plata: ingresaron a la casa de una jueza, la ataron y le robaron

Ocurrió cerca de las 16.30 del pasado viernes. Dos cámaras de seguridad de casas linderas documentaron el hecho. Los delincuentes actuaron con rapidez y le exigieron que les entregara dinero y objetos de valor.

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Violenta entradera en La Plata
Violenta entradera en La Plata Foto: NA
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Una jueza de La Plata fue víctima de un violento asalto comando dentro de su vivienda, luego de que al menos tres ladrones ingresaran a la propiedad tras saltar paredes linderas.

Se trata de Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4. Según fuentes vinculadas a la investigación, los delincuentes actuaron con rapidez, redujeron a la víctima y le exigieron que les entregara dinero y objetos de valor.

En medio de la intimidación, uno de ellos llegó a decirle: “Acá vos tenés una caja fuerte”, convencido de que en la casa había una suma importante de dinero.

El hecho ocurrió en una zona residencial y los ladrones accedieron a la vivienda tras escalar muros internos del barrio. Una vez adentro, revolvieron distintos ambientes y se llevaron joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

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La jueza, aunque sufrió un fuerte shock emocional, no resultó herida y logró pedir ayuda una vez que los delincuentes escaparon.

Violenta entradera en La Plata Foto: Cámaras de seguridad

Cómo avanza la causa

La investigación quedó en manos de la DDI La Plata, que analiza cámaras de seguridad de la zona y busca determinar si los ladrones actuaron con información previa sobre la víctima.

Los investigadores no descartan que se trate de una banda que ya cometió otros robos con el mismo modus operandi: ingreso por medianeras, reducción rápida y búsqueda específica de dinero.

El episodio generó preocupación en el ámbito judicial platense, donde magistrados y funcionarios reclamaron mayores medidas de seguridad ante el incremento de robos violentos en zonas residenciales.

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