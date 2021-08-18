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Jornada de protesta de organizaciones sociales: caos por corte total en Puente Pueyrredón

La movilización ha generado caos de tránsito en la zona, debido a la marcha de miles de militantes de organizaciones sociales y agrupaciones políticas que luego se movilizarán por la avenida 9 de Julio hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social. CANAL 26, presente en el lugar de los reclamos.

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Corte en Puente Pueyrredón, organizaciones sociales, Canal 26
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Organizaciones sociales se movilizaban este mediodía al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo del incremento de ayudas sociales para combatir la pobreza, en el marco de una jornada de protestas que se replicaba en varias provincias.

El epicentro de los reclamos por “trabajo digno”, está en el Puente Pueyrredón, en el límite entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

CANAL 26, presente en el lugar del reclamo.

Las columnas de manifestantes se congregaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano, lo que provocó un nuevo caos de tránsito en el centro.

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La medida de fuerza es llevada adelante por organizaciones sociales y partidos de izquierda, como el Polo Obrero, MAR y el MST, entre otros. El reclamo es por salarios adeudados del plan Potenciar Trabajo, el aumento en los programas sociales, empleos genuinos, asistencia a los comedores populares y un programa de viviendas, entre otras.

El movimiento piquetero reclama por trabajo desde hace 20 años. Cuando hubo trabajo casi desapareció el movimiento porque la gente fue a trabajar, y está bien que eso ocurra. Eso es lo que queremos que suceda, pero con esta política económica, y con la que tiene la oposición nos vamos al demonio”, sostuvo el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni en declaraciones Radio Rivadavia.

Las protestas también se llevaban a cabo en el Interior del país, en puntos como Neuquén, Río Negro, Corrientes, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tucumán y San Juan.

El pasado martes el Puente Pueyrredón había sido escenario de una movilización de miembros de la Tupac Amaru, quienes habían cortado la totalidad del acceso que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires.

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Caos por corte de organizaciones sociales en el Puente Pueyrredón. Canal 26.

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