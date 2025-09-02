Audios de Karina Milei: el fiscal Stornelli avaló la denuncia del Gobierno pero rechazó allanar periodistas

El funcionario judicial ordenó seguir la causa por presunto espionaje relacionado con escuchas, pero protegió la inviolabilidad de fuentes y domicilios sin orden judicial.

Carlos Stornelli. Foto: NA

El fiscal Carlos Stornelli dispuso que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas Karina Milei pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

Karina Milei. Foto: NA

“Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.

Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.

Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.

Carlos Stornelli, fiscal, Poder Judicial, Justicia, NA

Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.