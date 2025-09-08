Cristina Kirchner, tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas: “Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!"

Con más del 80% de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47% mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34%.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para festejar el triunfo de Fuerza Patria. Foto: X @Her_dsok

Luego de que Fuerza Patria aplastara este domingo a La Libertad Avanza en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, salió al balcón de su departamento del barrio porteño de Constitución para festejar el triunfo junto a los seguidores que se congregaron en las inmediaciones de su domicilio.

Pero eso no fue todo para la expresidenta, que también se encargó de dedicarle un fuerte posteo a Javier Milei.

Cientos de peronistas acudieron a la casa de Cristina Fernández de Kirchner este domingo. Foto: EFE

La dirigente política se encargó de expresar, a través de sus redes sociales, que “banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”. “Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, planteó.

“Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)”, analizó Fernández de Kircher.

Siguiendo, escribió: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas”.

De ese modo, le recomendó: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

Tras enviar “saludos cordiales desde San José 1111”, expresó: “Por eso, el próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡Más que nunca!”

“Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo”, continuó.

“Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros sólo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, concluyó.