Dura análisis de Axel Kicillof sobre el encuentro entre Milei y Trump: “Siempre vamos a elegir estar con los vecinos”

El dirigente bonaerense se manifestó en contra de la reunión entre los mandatarios y mostró su respaldo a Jorge Taiana de cara a las elecciones de medio término.

Axel Kicillof. Foto: NA

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se opuso al respaldo económico del Gobierno norteamericano. “Siempre vamos a elegir recorrer los barrios, acompañar la producción y estar con los vecinos, antes que viajar a Washington a buscar una foto con un presidente extranjero y extorsionar a los argentinos para conseguir el voto”, publicó en tono contestatario vía X el dirigente peronista.

El comunicado se da en el marco de los anuncios del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, tras lo cual la oposición hizo escuchar sus críticas a la administración libertaria.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mostró su apoyo a sus candidatos Foto: @kicillofok

“El 26 de octubre vamos a volver a demostrar que este pueblo no se deja amenazar”, vaticinó el exministro de economía, haciendo referencia a los dichos del Presidente estadounidense, que advirtió que si “Milei no gana las elecciones”, retiraran el apoyo económico del país.

Los dichos del mandatario norteamericano no fueron bien recibidos en el mercado local, que no ve tan clara una victoria violeta en las elecciones: los títulos soberanos retrocedieron 8%, el dólar aumentó y los papeles de empresas cayeron hasta un 11%

Dólares. Foto: NA (Martín Zabala)

Kicillof remarcó sus diferencias con el Gobierno Nacional sobre el rol que debe asumir el Estado: “La manera de conocer lo que falta y poder dar respuestas es con un Estado de cercanía, que acompañe el desarrollo y defienda los intereses de los trabajadores, no a los especuladores que se enriquecen a costa de recortar fondos para la obra pública, la educación, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados”

Finalmente, brindó un mensaje de apoyo a Jorge Taiana, primer candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, de cara a las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar el 26 de octubre: “Hay que ir a votar con la cabeza en alto por la lista que encabeza Jorge Taiana y que está llena de compañeros y compañeras que representan las mejores tradiciones de lucha del peronismo”.