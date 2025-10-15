En el final de la campaña, Javier Milei visita Santiago del Estero, Tucumán y realiza una nueva aparición en la Provincia

El presidente encara los últimos días de actividad proselitista camino a las elecciones del 26 de octubre. Tras su viaje a Estados Unidos, el mandatario se centra en los comicios de medio término, fundamentales tras los dichos de Donald Trump.

Recorrida de campaña de Javier Milei. Foto: NA

Javier Milei, tras su viaje a Estados Unidos, donde recibió un respaldo de Donald Trump, se prepara para encarar el tramo final de la campaña electoral con visitas a Santiago del Estero y Tucumán, y nuevas presencias en la Provincia.

Este sábado, el Presidente tiene previsto mostrarse junto a los candidatos locales, Tomás Figueroa, que encabeza la lista a senadores en Santiago del Estero, y Laura Godoy, que competirá por otros tres lugares en la Cámara Baja, en la ciudad capital.

En Tucumán, escoltará a los integrantes de la nómina que apuestan a renovar cuatro lugares en la Cámara de Diputados y se dejará ver con Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisa Terán.

Javier Milei en su acto del Chaco. Foto: NA.

Se trata de dos territorios en los que el Gobierno vaticina una performance austera debido al peso específico de los armados locales. En Santiago del Estero, acusan al gobernador Gerardo Zamora, de segmentar estratégicamente al peronismo para hacerse de los tres senadores en juego, y en Tucumán detectan que el espacio que lleva a Osvaldo Jaldo como competidor testimonial, “mide bien muy en las encuestas”.

Por último, tras el duro revés en la Provincia, en la que Fuerza Patria superó al oficialismo nacional por 13 puntos, se estima que Javier Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires con nuevas apariciones aún en definición.

Aún sin fecha, en agenda figura la posibilidad de visitar el municipio de Tres de Febrero, ubicado en la Primera Sección Electoral, donde Fuerza Patria conquistó más del 47% de los votos en las elecciones de septiembre, y La Libertad Avanza el 37%.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

De confirmarse, se espera que lo haga acompañado de Diego Santilli, quien reemplaza al renunciado José Luis Espert al frente de la lista de La Libertad Avanza.

Los equipos de campaña trabajan además en el primer cierre previsto para el 22 de octubre en el AMBA. El acto que tendrá a Javier Milei como principal orador podría celebrarse en Ezeiza, territorio favorable para el peronismo.

Lo propio aspiran a replicar el jueves 23 de octubre, en Córdoba, en un contacto con la sociedad en tierras favorables para el mandatario.