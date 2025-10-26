Después de las elecciones 2025: cuándo asumen los diputados y senadores electos en el Congreso

Tras los comicios nacionales, el calendario electoral incluye la asunción en ambas cámaras de los legisladores que fueron elegidos.

Asunción en el Congreso de la Nación. Foto: X.

Este domingo 26 de octubre se votó en todo el país para una renovación parcial del Congreso, ya que fueron electos 127 diputados y 24 senadores en el marco de las elecciones legislativas 2025. Esta jornada marca un nuevo paso en el calendario electoral, que tendrá un punto fundamental en la asunción de los legisladores.

Un dato a tener en cuenta es que los candidatos electos ya tienen fecha de asunción en el Congreso de la Nación, que efectivizará la renovación del 50% de la Cámara de Diputados y el 33% de la Cámara de Senadores.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Elecciones legislativas 2025: cuándo asumen los diputados y senadores electos

El mandato de los nuevos legisladores comenzará el próximo miércoles 10 de diciembre, que será la jornada en la que deberán jurar ante la Constitución Nacional y asumir en su nuevo puesto.

El cronograma oficial indica, entre otras fechas importantes como el cierre de listas, publicación del padrón y hasta la elección en sí, cuándo deben asumir su cargo, que se hará efectivo en diciembre.

Cabe recordar que el mismo 10 de diciembre será la fecha en la que terminarán los mandatos que se encuentran vigentes en la actualidad y se ponen en juego en estas elecciones legislativas 2025.

El Congreso de la Nación permanecerá vallado. Foto: NA.

El Código Electoral Nacional, bajo la Ley 19.945, define los plazos para las designaciones de autoridades, además de las asunciones.

10 de diciembre, a las 10 : jura de los diputados y senadores electos.

12:00 : elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.

13:00 : sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios.

14:00 : firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.

1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.

Un punto a tener en cuenta del calendario electoral es que la CNE permite que, en caso de empates o impugnaciones de los cargos, se entreguen diplomas condicionales para que el Congreso de la Nación pueda resolver en Comisión de Poderes mientras no queden asientos vacantes.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

Elecciones 2025: a qué hora se darán los resultados y por dónde se pueden chequear

A partir de las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por distrito y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).