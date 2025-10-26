Cómo van las elecciones: qué es el boca de urna y qué dice la ley sobre la difusión de resultados

La Cámara Nacional Electoral (CNE) es clara ante las proyecciones o estimaciones de voto antes de las 21. Dónde ver los resultados minuto a minuto.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: REUTERS

Como en cada elección, la pregunta que domina la jornada de votación es qué candidato está primero en el “boca de urna”. Sin embargo, es importante saber que la difusión de esos datos está expresamente prohibida por la ley electoral.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) es clara ante esta situación: la legislación prohíbe la publicación de encuestas de boca de urna, proyecciones o estimaciones de voto antes de las 21, hora en la que salen a la luz los resultados oficiales.

Elecciones. Foto: REUTERS

Esta restricción está contemplada en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, que veda la difusión de “encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre”.

Dado que las mesas cierran a las 18, la veda informativa rige hasta las 21.

¿Qué es un “boca de urna”?

Se trata de encuestas que realizan las consultoras políticas en la puerta de los establecimientos, consultando a las personas justo después de que emitieron su voto. Aunque marcan una tendencia, no son resultados oficiales y pueden tener márgenes de error.

¿A qué hora se conocen los resultados de las elecciones 2025?

Tanto las proyecciones de las consultoras (boca de urna) como los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse legalmente a partir de las 21:00 horas de este domingo.

En la jornada de hoy, en la que debutó la Boleta Única de Papel, se eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores.

Dónde ver los resultados de las elecciones

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Aplicación de las Elecciones Legislativas 2025 Foto: Captura de pantalla

A su vez, ya se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel. También los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada electoral.

A partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por distrito y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).