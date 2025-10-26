Elizabeth Warren pidió información por la asistencia de EEUU a Argentina: “JPMorgan debe una explicación clara”

Elizabeth Warren, la senadora a la que Bessent definió como “peronista estadounidense”, envió una carta al CEO de JP Morgan en medio de la asistencia financiera de EEUU a Argentina.

Senadora estadounidense Elizabeth Warren, Reuters

La senadora Elizabeth Warren pidió transparencia tras el auxilio financiero de Estados Unidos a Argentina y se dirigió al banco JPMorgan Chase. En una carta enviada a su CEO Jamie Dimon y a los líderes de otras cinco entidades, le reclamó claridad sobre su papel en la operación y pidió un compromiso explícito de que “no se beneficiarán de ninguna garantía financiada por los contribuyentes norteamericanos”.

La advertencia se produjo en medio de una visita de Dimon a la Argentina, donde mantuvo encuentros con el presidente Javier Milei y su equipo económico, mientras la entidad lidera negociaciones por un préstamo aproximado de 20.000 millones de dólares para el país.

Se dio el pasado viernes 24 de octubre. Foto: Presidencia

Warren sostuvo que “dada la importancia pública de este rescate, incluidas las serias implicaciones para la política exterior e interna de Estados Unidos, JPMorgan Chase le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel”.

Además destacó que “los bancos no deberían beneficiarse de garantías del contribuyente cuando el país receptor tiene una solvencia incierta”.

Pidió información sobre la asistencia financiera de EEUU hacia Argentina. Foto: REUTERS

El cruce entre Bessent y Warren

La solicitud se dio en un contexto marcado por el reciente cruce entre Warren y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien la llamó “peronista estadounidense” en redes sociales y la comparó con Evita.

En Argentina, el respaldo financiero de Washington es visto como un voto de confianza clave. Para Warren, la insistencia es “que los contribuyentes sepan cuánto ya se destinó y cuánto se podría perder”.