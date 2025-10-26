Montenegro llegó al búnker de LLA, se mostró optimista y respondió si va a ser ministro de Seguridad

Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, llegó a la sede de La Libertad Avanza. Qué dijo el jefe comunal sobre los resultados y su potencial cargo en medio de rumores que salieron a la luz tras la renuncia de Cúneo Libarona.

El jefe comunal llegó a la sede de La Libertad Avanza. Foto: Captura de pantalla TN

Guillermo Montenegro arribó a la sede de La Libertad Avanza y brindó unas palabras a la prensa. El intendente de Mar del Plata destacó el sistema de Boleta Única de Papel, expuso que recibió mensajes positivos sobre los resultados de las elecciones 2025 y contestó si será el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

“Fue muy bueno el sistema, si hay algo para rescatar es la agilidad”, dijo sobre la implementación de la Boleta Única Papel. Su arribo a Buenos Aires en el marco de las elecciones legislativas fue charlado con Diego Santilli. “Lo había hablado con el Colo y también con varios de los que estamos en la Provincia, habíamos quedado que hoy nos juntábamos”, dijo.

En cuanto a los resultados parciales de las elecciones, ironizó con que todavía no llegó, dado que fue interceptado por la prensa antes de ingresar al búnker. Sin embargo, mostró optimismo. “Dentro de un rato te voy a poder decir. estamos todavía en veda, pero los mensajes de la mesa que uno va recibiendo son positivos”, reveló.

Qué dijo Montenegro sobre su potencial asunción como ministro de Justicia

En última instancia, fue consultado sobre su posible desembarco al ministerio de Justicia que dejó acéfalo Mariano Cúneo Libarona, quien presentó su renuncia el pasado jueves 23 de octubre. “No... me parece una enormidad hablarlo en este momento. No lo voy a hablar. Les agradezco mucho, gracias”, soltó.

Cabe recordar que tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, hubo fuertes rumores en torno a sus reemplazos. Uno de los nombres fue precisamente el de Guillermo Montenegro y el otro fue el de Sebastián Amerio, viceministro del área.