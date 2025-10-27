Patricia Bullrich y Diego Santilli festejaron el triunfo de LLA a nivel nacional: “Tenemos que dar la batalla en el 2027″

Ambos candidatos coincidieron en que las elecciones legislativas “hicieron posible que el país consolide las ideas de cambio y libertad contra el kirchnerismo”.

Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Patricia Bullrich y Diego Santilli festejaron el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones legislativas de este 26 de octubre.

“Gracias por los que creen que el país puede cambiar, que la libertad requiere este orden que estamos llevando adelante”, señaló la ministra de Seguridad.

Y agregó: “Gracias al presidente Milei, gracias al equipo de campaña de CABA conducido por Pilar Ramírez y al equipo nacional con Karina Milei a la cabeza”.

“Una vez más, los porteños hicieron posible que el país consolide las ideas de cambio y libertad contra el kirchnerismo”, sumó la ministra.

En tanto, Bullrich señaló que “hace más de un siglo que buscamos un país ordenado” y que “este país se está poniendo en marcha y hoy la capital se convirtió en el motor de este cambio”.

“Me va a tocar estar en el Senado para construir las mayorías”, afirmó la ministra y agregó: “Hoy han dado un gran paso, el paso darle gobernabilidad popular al gobierno de Javier Milei una vez más, como en 2023″.

Discurso de Patricia Bullrich. Foto: Canal 26.

Las palabras de Diego Santilli tras el triunfo de La Libertad Avanza

“Nunca me imaginé estar hoy acá. Agradecer al presidente que confió en mí. Hice lo que me tocaba y en cada recorrida sentí que estábamos un poquito más cerca”, destacó Santilli.

Y agregó: “La provincia de Buenos Aires y los bonaerenses eligieron cruzar el río. Eligieron dar ese paso de confianza que parecía imposible. No se quedaron a mitad de camino, no votaron por el pasado. Quieren llevar adelante las ideas del cambio y la libertad”.

“La Provincia quiere el cambio y depende de todos nosotros dar la batalla en el 2027. Tenemos que construir ese camino”, cerró.