Suben las prestaciones para personas con discapacidad: de cuánto será el aumento que anunció el Gobierno

Javier Milei autorizó un aumento escalonado que se aplicará en tres partes. Los detalles.

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

El gobierno de Javier Milei aprobó un aumento escalonado en las prestaciones para personas con discapacidad, que se aplicará en tres etapas durante octubre, noviembre y diciembre de 2025. El incremento se dio en un contexto marcado de tensión: el Ejecutivo promulgó las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y en Discapacidad por parte del Ejecutivo, pero postergó su aplicación.

De cuánto será el aumento en las prestaciones para personas con discapacidad

Esta medida fue publicada por el Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de la resolución 13901/2025 y ajusta los valores del nomenclador nacional que rige los aranceles para prestadores, internación, transporte, educación y rehabilitación de este sector. Será de un 35% en tres tramos: durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Entre ellos, se encuentran trabajadores de distintas dependencias, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad. Foto: Noticias Argentinas

Según informaron a Infobae fuentes del ministerio de Salud de la Nación, la actualización “se enmarca en una política de normalización y previsibilidad del sistema”, luego de un retraso en los incrementos dado que el último había sido de apenas 0,5 % en diciembre de 2024.

La decisión también respondió a una sentencia judicial que obligó al Gobierno a restituir 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral suspendidas. El aumento beneficiará tanto a los usuarios como a los prestadores y centros especializados en discapacidad.

Es el primer ajuste significativo en casi un año y medio y llegó en el marco del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre.