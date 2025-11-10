Diego Santilli se prepara para jurar como ministro del Interior mientras extiende el diálogo con los gobernadores

Aunque aún no asumió formalmente en el Ministerio del Interior, el dirigente electo como diputado en los comicios del 26 de octubre ya comenzó a desempeñar funciones vinculadas al cargo que ocupará próximamente.

Diego Santilli. Foto: NA

Pese a que Diego Santilli jurará como ministro del Interior este martes a las 15 en la Casa Rosada, en una ceremonia a realizarse en el Salón Blanco de la sede del Ejecutivo con la presencia de todo el Gabinete, el “Colo” comenzó a tener contactos con los gobernadores desde que se anunció su desembarco en el Ministerio del Interior.

Incluso, ya descartó mantener un diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no haber adherido al “Pacto de Mayo”, firmado el 9 de julio de 2024 por el presidente Javier Milei y 18 mandatarios provinciales aliados, y por haber adoptado medidas contrarias al Gobierno nacional.

Diego Santilli. Foto: NA

Por el contrario, sí mantuvo reuniones este viernes, con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca) en Casa Rosada. En el encuentro también estuvo presente Manuel Adorni, el nuevo jefe de Gabinete. En ambas reuniones se dialogó sobre el Presupuesto, la reforma laboral, la tributaria y el nuevo Código Penal que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.

Este lunes, Santilli continuará con su esquema de reuniones. Recibirá por la mañana a Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y a Marcelo Orrego, de San Juan. El miércoles se verá con Gustavo Sáenz, de Salta.

El presente y el futuro de Diego Santilli

Santilli, de 58 años y dirigente de la fuerza conservadora Propuesta Republicana (Pro), reemplazará al frente del Ministerio del Interior a Lisandro Catalán, quien renunció en la noche del viernes, pocos minutos después de que renunciara Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete del Gobierno.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Ignacio Torres y Raúl Jalil. Foto: Presidencia

La lista liderada por Santilli, quien es diputado nacional desde finales de 2021, fue la más votada en la provincia de Buenos Aires, lo que ayudó a consolidar el amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Santilli le cederá su banca a Nelson Marino, que terminará el mandato el próximo 10 de diciembre. Luego de esa fecha, el actual ministro designado -que fue reelecto en la última elección del 26 de octubre- será reemplazado en Diputados por Rubén Torres, un militante libertario de Ezeiza.