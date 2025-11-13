Reunión de Sáenz con el Gobierno: cuáles son los beneficios para las empresas salteñas al ser incluidas en el Régimen de Exportación en Planta

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Gustavo Sáenz en la mañana del jueves 13 de noviembre en el marco de los nuevos contactos que establecieron con los gobernadores tras los cambios en el Gabinete.

Los beneficios del acuerdo para las empresas salteñas. Foto: Gobierno de Salta

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron con Gustavo Sáenz en el marco de la alianza que busca el Gobierno con los mandatarios provinciales. Las dos partes acordaron condiciones para simplificar la exportación y el gobernador de Salta celebró el consenso de Milei, aunque sugirió: “No es culpa de este Gobierno, pero tenemos que rediscutir la coparticipación”.

Régimen de Exportación en planta: qué es

Las compañías van a poder efectuar el control aduanero monitoreado de forma remota para avanzar en la simplificación de los trámites de exportación a consumo en lugar de trasladarlas a un depósito fiscal.

El régimen llamado Régimen de Carga de Exportación en Planta permite que las empresas exportadoras consoliden sus cargas directamente en sus propias plantas productivas o de empaque, lo que significa que gran parte del proceso aduanero puede realizarse sin necesidad de trasladar la mercadería a un depósito aduanero tradicional.

Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y Diego Santilli. Foto: Prensa

Entre las ventajas clave están:

Reducción de costos logísticos porque la mercadería no necesita moverse tanto para los trámites de exportación.

Menor burocracia y tiempos más ágiles para despachar al exterior.

Mayor trazabilidad y control directo en planta, lo que puede mejorar la previsibilidad y competitividad de la empresa exportadora.

Beneficios concretos para empresas de Salta

Para una empresa salteña que quiera exportar (o ya exporta), estos son los beneficios prácticos que puede obtener:

Podrá embarcar productos al extranjero de forma más rápida, lo cual es clave si produce bienes perecederos o de alta rotación, y así reducir pérdidas por demoras.

Mejor aprovechamiento de su infraestructura productiva: al poder hacer el trámite en su planta, quizás se ahorre costos de almacenamiento, transporte interno o estancias largas previas al despacho.

Fortalecimiento de su perfil exportador: con menores fricciones para exportar, la empresa puede ampliar mercados, mejorar su logística y aumentar volumen o variedad de productos.

En el contexto salteño, donde las regiones del Norte argentino buscan potenciar la producción local y exportaciones, este tipo de régimen puede darle un empujón para incrementar la actividad exportadora y generar empleo.

Sáenz acordó con el Gobierno tras la reunión con Adorni y Santilli. Foto: El Tribuno

Los detalles de la reunión del Gobierno con Sáenz

Las autoridades del Poder Ejecutivo y de la provincia de Salta acordaron condiciones para que tres empresas salteñas estén incluidas dentro del Régimen de Exportación en planta. Fuentes de Gobierno revelaron a Noticias Argentinas que el objetivo de administración libertaria es “promover el comercio exterior y la actividad privada con menos trabas y menos costos”.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, estuvieron presentes el titular de ARCA, Juan Pazo; y las autoridades de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entre ellos, su presidente Evert Van Tooren.

Al finalizar, Sáenz se retiró de Casa Rosada sin realizar declaraciones. No obstante, el salteño brindó declaraciones radiales previo a la reunión: planteó que deben conocerse “las urgencias” de las provincias y sostuvo que “la falta de federalismo ha evitado” que los gobiernos locales sean competitivos.

Qué dijo Gustavo Sáenz en medio de la reunión del Gobierno con gobernadores

“Queremos saber qué temas se van a tratar en el Congreso, como por ejemplo Ficha Limpia”, sostuvo en declaraciones radiales. Y sumó: “Los que vivimos en la provincia sentimos la falta de federalismo, y ver que nuestros hijos se van a Buenos Aires porque en las provincias no hay trabajo”.

Además, pidió medidas de mediano y largo plazo y destacó la decisión de entablar consensos que transmite el presidente Javier Milei, aunque propuso retomar el debate por la coparticipación. “Celebro que de la boca de Milei salió la palabra diálogo y consenso, pero faltó federalismo. No es culpa de este Gobierno, pero tenemos que rediscutir la coparticipación”, sentenció.

“Hay que acabar con que desde Buenos Aires nos guían la agenda política de nuestra provincia, con hectáreas que no nos dejan tocar y pueden dar mucho trabajo. Federalismo es darles la oportunidad a todos de crecer”, remarcó.

El tándem del interior replicará el intercambio con el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dirigente del Partido Justicialista, pero con buen vínculo con el presidente Javier Milei, que visitará Casa Rosada a las 17 de este jueves 13.

Gustavo Sáenz, Salta, NA

Las reuniones de Santilli con gobernadores

Cabe resaltar que el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, visitó la provincia de Entre Ríos y se reunió con Rogelio Frigerio, con quien aspira a completar el contacto con los primeros 10 de los 20 representantes de las provincias que se fotografiaron con el mandatario en el Salón Eva Perón aún con Guillermo Francos y Lisandro Catalán en funciones, para luego volver a convocarlos de manera conjunta.

Hasta el momento, los nuevos funcionarios establecieron contactos con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego de las rondas de esta jornada, el exlegislador del PRO viajará el próximo viernes a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con los gobernadores Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Foto: Presidencia

Por último, cerrará la semana el sábado con una visita a Neuquén en un primero contacto con Rolando Figueroa. De cara a la próxima semana, esperan poder concluir con las reuniones “mano a mano”.