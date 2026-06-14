Países Bajos vs. Japón EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Países Bajos choca ante Japón, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.