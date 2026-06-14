Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Países Bajos vs. Japón EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Países Bajos choca ante Japón, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.

Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
Soccer Football - International Friendly - United States v Germany - Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. - June 6, 2026 Germany's Nico Schlotterbeck and Kai Havertz after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague

La Copa del Mundo tendrá este domingo 14 de junio una jornada cargada de fútbol, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23. El calendario completo, con los esperados debuts de -entre otros- Países Bajos, Alemania, Japón y el inesperado Curazao.

Leer la nota completa
Selección Países BajosSelección JapónMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Alemania 7 - 1 Curazao:así fue la victoria en el Mundial 2026

    Alemania 7 - 1 Curazao: así fue la victoria en el Mundial 2026

  2. Alemania vs Curazao en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Alemania vs Curazao en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  3. Escocia sufrió ente Haití y volvió a ganar en un Mundial después de 36 años

    Escocia sufrió ente Haití y volvió a ganar en un Mundial después de 36 años

  4. Mundial 2026:Marruecos sorprendió a Brasil en un partidazo y rescató un empate 1 a 1

    Mundial 2026: Marruecos sorprendió a Brasil en un partidazo y rescató un empate 1 a 1

  5. Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

De España a EEUU: Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Karina Milei estuvo en el festejo del cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich con el objetivo de reforzar las alianzas

Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

Economía

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Cuenta DNI: los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Adelanto de haberes para jubilados y pensionados:cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

Aumentan colectivos y trenes:cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA

Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

Internacionales

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España: sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

Tenía 21 años y amaba el deporte:quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos