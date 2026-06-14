Países Bajos vs. Japón EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Países Bajos choca ante Japón, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.
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Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo tendrá este domingo 14 de junio una jornada cargada de fútbol, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23. El calendario completo, con los esperados debuts de -entre otros- Países Bajos, Alemania, Japón y el inesperado Curazao.
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Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.