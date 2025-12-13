El Gobierno apura el debate de la reforma laboral: cuál es la estrategia de La Libertad Avanza en el Senado a pocos días de que termine el año

Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que ya ingresó a comisión en el Senado. Qué planifica el Gobierno para que el debate se de lo antes posible en la recta final del 2025.

El gobierno de Javier Milei busca apurar el debate de la reforma laboral en el Senado con el objetivo de convertirla en ley antes de que finalice el año. La estrategia de La Libertad Avanza apunta a aprovechar el período de sesiones extraordinarias y avanzar con un trámite rápido luego de que el proyecto fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Desde el Gobierno consideran que la iniciativa es una de las prioridades del paquete de reformas estructurales impulsadas por Javier Milei. En ese marco, trabaja para reunir los apoyos necesarios en la Cámara Alta y acelerar los plazos parlamentarios con la intención de evitar que el debate se extienda hasta 2026.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El proyecto incluye modificaciones en distintos aspectos del régimen laboral, entre ellos el sistema de indemnizaciones, la jornada de trabajo, los convenios colectivos y el esquema de contratación. Según la postura oficial, la reforma busca modernizar el marco normativo vigente y reducir la litigiosidad, además de promover la creación de empleo formal.

En el Senado, La Libertad Avanza mantiene conversaciones con bloques aliados y legisladores dialoguistas para garantizar el tratamiento en comisión y su posterior llegada al recinto. El desafío del oficialismo pasa por sortear las resistencias de sectores de la oposición y del sindicalismo, que ya manifestaron su rechazo a varios puntos del proyecto.

Es por eso que en este contexto, la intención del Gobierno es que la reforma laboral se discuta en paralelo con otras iniciativas incluidas en el temario de extraordinarias, en una agenda legislativa concentrada y con tiempos acotados. En ese esquema, el oficialismo apuesta a un debate rápido y a evitar modificaciones de fondo que alteren el contenido original del texto.

Mientras tanto, la CGT y distintos gremios anunciaron medidas de protesta y movilizaciones en rechazo a la reforma, lo que agrega presión al tratamiento parlamentario. En este contexto, el Senado se perfila como el próximo escenario clave para definir el futuro de una de las leyes más sensibles del programa económico y político del Gobierno.

Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso en las próximas horas Foto: x @madorni

Reforma laboral: las reacciones tras su ingreso al Senado

“Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar la constitucionalidad. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento. El Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12). Rige el principio de progresividad y las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social”, sostuvo la senadora Carolina Moisés del espacio Convicción Federal.

“Hace 12 años que Argentina no genera empleo. De hecho, ha decrecido. Hay cinco o seis millones de trabajadores sin ningún tipo de derechos. Esta modernización es sumamente necesaria para revertir estos números. No hay argumentos para que (la ley) no se apruebe rápidamente. Tiene que generar formalidad, nuevas contrataciones y motorizar el crecimiento del país”, dijo en diálogo con TN el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.