Javier Milei será entrevistado por El Gordo Dan en Carajo: a qué hora arranca el programa de este miércoles 17 de diciembre

El presidente cierra el 2025 con lo que se presume que será la última entrevista del año. El horario confirmado de la participación de Milei en Carajo con El Gordo Dan.

El presidente irá a "La Misa", el programa de El Gordo Dan. Foto: Captura de pantalla Carajo

Javier Milei cerrará el año este miércoles 17 de diciembre con una entrevista en el programa de streaming La Misa, que conduce el influencer libertario Daniel Parisini, mejor conocido como “El Gordo Dan” en la emisora Carajo. Las Fuerzas del Cielo convoca a la militancia juvenil a esperar la llegada del mandatario al canal ubicado en José Cabrera 5567, en el barrio porteño de Palermo.

En un guiño al sector de la administración libertaria que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo, Milei volverá a La Misa y será entrevistado por varias horas. El programa inicia formalmente a las 19 y se desconoce cuándo ingresará el presidente para participar del ciclo.

Tras el triunfo en las elecciones de medio término, el líder de La Libertad Avanza intenta hacer equilibrio entre los vértices del triángulo de hierro conformado por Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los distintos sectores nucleados en la organización se concentrarán en el edificio de Carajo para recibir y escoltar el ingreso del jefe de Estado en una actividad que fue lanzada formalmente a través de las redes sociales.

Esta actividad de Milei se dará en una semana clave para el Poder Ejecutivo, que inicia el debate por la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación. De esta forma, busca anotarse sus primeros triunfos legislativos de la segunda mitad de la gestión que ganó firmeza tras el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.