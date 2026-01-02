La inesperada predicción de la vidente Venus Psíquica con la reforma laboral del gobierno de Milei: “No la va a ejecutar nunca”

Venus Psíquica causó todo tipo de reacciones en las redes sociales tras el reciente video publicado. Qué vaticinó con la reforma laboral que busca aprobar el gobierno de Javier Milei.

La vidente realizó una predicción en la antesala del tratamiento de la reforma laboral. Foto: La 97.1 Radio Tucumán y Reuters

La vidente conocida como Venus Psíquica volvió a instalarse en la conversación pública al compartir una predicción relacionada con el futuro de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En un video publicado los últimos días de diciembre y que trascendió con más fuerza en las últimas horas, adelantó lo que ocurrirá con esa iniciativa y causó todo tipo de reacciones en las redes sociales más allá del ámbito esotérico.

En su relato sobre la reforma laboral publicado mediante un video en sus redes, Venus Psíquica aseguró que la propuesta no avanzará tal como fue concebida por el Ejecutivo y enfrentará resistencias sociales y políticas importantes. Según su visión, el proyecto sería aprobado únicamente de forma parcial y con profundas modificaciones, “muy lejos de la versión que impulsa la presidencia argentina”.

El punto más llamativo de su predicción se centró en la reacción popular frente a la reforma. La vidente sostuvo que ante la presión de distintos sectores de la sociedad, el país experimentaría un escenario de manifestaciones masivas en las calles, describiendo “gritos, llantos, pancartas, corridas, humo… un pueblo que se desborda”, relato que circuló rápidamente en las redes sociales.

Además, Venus Psíquica fue más allá al afirmar que si la reforma laboral llegara a aprobarse en el Congreso, no se implementaría efectivamente. Según su pronóstico, la presión política y social impediría que el Gobierno pueda ejecutar la ley tal como fue diseñada originalmente: “La quiere aprobar cambiada, pero no la va a ejecutar nunca”.

Las declaraciones de Venus Psíquica trascendieron con rapidez y sus seguidores compartieron fragmentos del mensaje, mientras que otros usuarios, cuestionaron el alcance de este tipo de predicciones en debates públicos que tienen consecuencias reales en términos legislativos y sociales. Más allá de su impacto mediático, las predicciones de la vidente se inscriben en un fenómeno cultural más amplio en Argentina, donde figuras esotéricas y astrólogas recuperan espacio en momentos de incertidumbre política y económica, generando interpretaciones diversas sobre acontecimientos que involucran a líderes públicos y decisiones de Estado.

El Gobierno analiza llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero: busca tratar la reforma laboral y la Ley de Glaciares

El Gobierno analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para el lunes 2 de febrero con el fin de tratar los proyectos pendientes, como la reforma laboral y la Ley de Glaciares. Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre al Congreso para las sesiones que rigieron entre el 10 y el 30 de este mes.

En el caso de la “modernización laboral” que promueve el Ejecutivo de Javier Milei, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurado los votos necesarios para aprobarlo. Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esta importante reforma que anhela el Gobierno para la segunda mitad del mandato, tal como lo hizo con el Presupuesto 2026.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem. En ese marco, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso durante enero. La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate apunta especialmente a la reforma laboral, que ya es una obsesión del presidente, debido a que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno, porque permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado.