Feriado del 9 de julio en CABA: qué servicios funcionan y cuáles no durante el jueves 9 y viernes 10

Subte D estación Tribunales Foto: Buenos Aires Ciudad

El feriado del 9 de julio llega con un esquema especial de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. A este jueves, en el que se conmemora el Día de la Independencia, se le suma el viernes 10 de julio, declarado como día no laborable con fines turísticos, lo que generará un movimiento diferente en oficinas públicas, transporte, bancos y espacios de atención al vecino. El Gobierno porteño informó el cronograma oficial para ambas jornadas.

La clave para quienes viven, trabajan o se mueven por CABA será anticiparse: algunos servicios esenciales funcionarán con normalidad, mientras que otras dependencias permanecerán cerradas o trabajarán con horarios reducidos. Por eso, antes de salir, conviene revisar qué estará disponible y qué trámites deberán postergarse.

Hospitales, escuelas y atención pública: qué estará abierto

Durante el jueves 9 y el viernes 10, los hospitales públicos mantendrán activas las guardias y las áreas críticas durante las 24 horas. Sin embargo, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, CeSACs ni Centros de Diagnóstico Porteños, que permanecerán cerrados.

Hospital Gutiérrez Foto: Wikipedia

Las escuelas estarán cerradas, al igual que las sedes comunales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas. El Registro Civil tampoco atenderá al público, aunque funcionará una guardia exclusiva para defunciones de 8 a 12.

En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, las inhumaciones y el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad se realizarán únicamente de 7.30 a 14.

Bancos, licencias, VTV e infracciones

Los bancos no atenderán de manera presencial durante el jueves ni el viernes. En esos días, las operaciones deberán realizarse mediante canales digitales, aplicaciones móviles, home banking o cajeros automáticos.

Cajeros automáticos Foto: Freepik

La sede Roca del registro de licencias de conducir estará cerrada, mientras que la pista de aprendizaje permanecerá abierta. En cuanto a la Verificación Técnica Vehicular, las siete plantas estarán cerradas el jueves 9, pero abrirán el viernes 10. La Dirección General de Infracciones no tendrá atención.

Recolección de residuos y estacionamiento en CABA

Una de las noticias más importantes para los vecinos es que la recolección de residuos funcionará de manera habitual. No habrá modificaciones en ese servicio durante las jornadas del feriado y del día no laborable.

En cuanto al estacionamiento, estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente rige prohibición los días hábiles de 7 a 21. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia. De todos modos, se mantendrán las restricciones en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías, donde la prohibición sigue vigente las 24 horas.

Subte, premetro, colectivos y trenes: cómo moverse

El subte y el premetro tendrán horarios diferenciados. El jueves 9 funcionarán de 8 a 22, sin extensión horaria de la Línea B. En cambio, el viernes 10 circularán de 6 a 24, con extensión horaria en la Línea B.

Los colectivos circularán con frecuencia de feriado tanto el jueves como el viernes, con un esquema similar al de los domingos.

Subte de la Línea B; transporte. Foto: NA

En los trenes del AMBA habrá cambios relevantes por obras. El Sarmiento no prestará servicio entre Once y Moreno del jueves 9 al domingo 12 de julio. En la línea Mitre, el ramal Retiro-Tigre permanecerá suspendido durante esos cuatro días, mientras que otros ramales funcionarán con recorridos limitados. También habrá modificaciones en líneas como Roca y Belgrano Sur.

Ecobici, peajes y emergencias

El sistema Ecobici funcionará con pases intensivos, recreativos y turísticos. Los peajes operarán con normalidad y se tomará como hora pico el esquema de fin de semana: de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

Las áreas de seguridad y emergencia funcionarán sin interrupciones: Policía de la Ciudad, Bomberos, línea 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y la línea 103 tendrán guardias activas las 24 horas.

Parques, museos y actividades culturales

Para quienes busquen una salida durante el fin de semana largo, habrá varias opciones disponibles. El Ecoparque, los museos, la Torre Monumental, el Planetario, la Usina del Arte y el Teatro Colón estarán abiertos. El Jardín Botánico permanecerá cerrado el jueves y abrirá el viernes, al igual que las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano.

En cambio, algunas bibliotecas y centros culturales tendrán funcionamiento limitado. Las bibliotecas públicas estarán cerradas, salvo Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que sí abrirán.

Feriado largo en CABA: qué conviene tener en cuenta

El jueves 9 de julio será feriado nacional, mientras que el viernes 10 tendrá carácter de día no laborable con fines turísticos. Esa diferencia puede impactar en la actividad privada, ya que en muchos casos la decisión de trabajar o no dependerá de cada empleador.

Para evitar demoras, la recomendación es revisar con anticipación los horarios del transporte, no dejar trámites presenciales para último momento y tener en cuenta que la mayoría de las oficinas públicas no atenderá. El dato clave: los servicios esenciales estarán garantizados, pero la movilidad, la atención bancaria y varios trámites funcionarán con restricciones.