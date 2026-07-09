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Del calorcito al abrigo en pleno fin de semana largo: qué día bajan las temperaturas y cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

Tras una breve suba térmica, vuelve el frío al AMBA durante el fin de semana largo. Conocé el pronóstico día por día, alertas y cuándo mejora el tiempo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima en Buenos Aires
Clima en Buenos Aires Foto: NA archivo
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La jornada templada que sorprendió a muchos vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo fecha de vencimiento. Tras varios días de mañanas muy frías, incluso con registros cercanos a los 2 °C en la Ciudad de Buenos Aires, el miércoles ofreció una especie de “pequeña primavera”, con marcas más agradables y una tarde cercana a los 20 °C.

Sin embargo, ese escenario no se mantendrá durante el descanso extendido. Según el pronóstico difundido para el AMBA, desde el jueves 9 de julio comenzará una transición hacia condiciones más típicas del invierno, con cielo mayormente nublado, viento rotando hacia el sudeste y temperaturas más contenidas.

Cómo estará el tiempo el jueves 9 de julio

El feriado por el Día de la Independencia será, en principio, la jornada más amable del fin de semana largo. En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se prevé una mínima por encima de los valores más duros registrados en días anteriores y una máxima que podría ubicarse cerca de los 17 °C.

El cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, por lo que el sol aparecerá de manera limitada. Aun así, será un día aprovechable para actividades al aire libre, especialmente durante la tarde, antes de que el descenso térmico se haga más notorio.

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La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

La clave del cambio estará en la circulación del viento. Durante las primeras horas todavía podría sentirse una influencia más templada, pero hacia el final del día el viento comenzará a rotar al sudeste, favoreciendo el ingreso de aire más fresco y húmedo desde el Río de la Plata.

Viernes y sábado: más nubes, menos temperatura y ambiente húmedo

El viernes y el sábado llegarán con un panorama más gris. El AMBA tendrá cielo nublado, humedad elevada y temperaturas máximas que quedarían por debajo de los valores registrados a mitad de semana. Para esos días, los reportes anticipan registros de entre 7 °C y 15 °C, con ambiente frío durante la mañana y fresco durante la tarde.

Aunque no se espera un temporal ni lluvias generalizadas, la presencia de aire húmedo podría dejar algunas lloviznas o precipitaciones débiles y aisladas. En algunos pronósticos privados, la probabilidad aparece acotada, con chances bajas a moderadas durante el viernes y el sábado.

Para quienes tengan planes al aire libre, la recomendación será simple: salir con abrigo, revisar el pronóstico actualizado y tener a mano paraguas o campera impermeable, sobre todo si la actividad se extiende hacia la noche.

Domingo: baja la temperatura, pero mejora el cielo

El cierre del fin de semana largo traería una mejora progresiva. El domingo se espera una reducción de la nubosidad y un ambiente algo más seco, aunque con temperaturas más bajas. En la Ciudad de Buenos Aires, el termómetro podría moverse entre una mínima cercana a los 6 °C y una máxima en torno a los 13 °C, consolidando el retorno del frío invernal.

Frío en el AMBA Foto: NA

A diferencia del viernes y sábado, el domingo podría ofrecer mejores condiciones visuales, con más presencia de sol y menor probabilidad de precipitaciones. De todos modos, el abrigo seguirá siendo indispensable, especialmente durante la mañana y después del atardecer.

Alertas meteorológicas en el interior del país

Mientras el AMBA tendrá un fin de semana largo frío pero sin eventos severos destacados, el panorama será más complejo en algunas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para sectores de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, con advertencias por nevadas, lluvias y viento, según la zona.

En áreas cordilleranas y del sur, las condiciones podrían complicarse por nevadas y precipitaciones, mientras que en sectores del oeste se esperan ráfagas intensas. Por eso, quienes tengan previsto viajar durante el descanso extendido deberán consultar el estado de rutas y las actualizaciones oficiales antes de salir.

Qué conviene tener en cuenta antes de salir

El fin de semana largo no traerá una ola polar extrema al AMBA, pero sí marcará el regreso de un escenario claramente invernal. La combinación de bajas temperaturas, nubosidad persistente y viento húmedo hará que la sensación térmica sea menor, especialmente en espacios abiertos.

Para aprovechar los días de descanso, lo ideal será organizar actividades durante las horas centrales del día, evitar salidas prolongadas a la intemperie por la noche y revisar el pronóstico antes de viajar. La “primavera” de mitad de semana quedará atrás: el invierno vuelve a tomar protagonismo.

ClimaCiudad de Buenos AiresServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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