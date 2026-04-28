Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 11 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Norte 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:48 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 15 - 46 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 8 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 9 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Norte 6 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Suroeste 2 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 9 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Oeste 5 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Sureste 6 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 7 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Oeste 11 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sureste 15 - 46 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 9 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 7 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 3 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Norte 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 6 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Norte 6 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Norte 5 - 19 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noreste 10 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 10 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 10 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.