Pronóstico en Catamarca: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 15 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|18:52
|Horas de luz
|11h 4m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:48 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 15 - 46 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noroeste 8 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Norte 6 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Suroeste 2 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Oeste 5 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|10°
|Sureste 6 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|8°
|8°
|Sur 7 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Oeste 11 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|15°
|Sur 14 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|12°
|12°
|Sureste 15 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|15°
|15°
|Sur 3 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Norte 6 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Norte 6 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Norte 5 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 10 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Norte 10 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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