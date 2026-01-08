Qué es la Ley de Manejo del Fuego y cuál es su importancia en medio de los incendios en Chubut

La Ley 26.815 de Manejo de Fuego fue sancionada en noviembre de 2012, promulgada en enero de 2013 e impulsada por Máximo Kirchner.

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego es una normativa nacional que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales en todo el territorio argentino. Fue sancionada en noviembre de 2012 y promulgada en enero de 2013, con el objetivo de regular tanto la prevención como la presupresión y el combate de incendios que afecten bosques, pastizales, humedales, áreas naturales protegidas y zonas rurales en interfase con espacios habitados.

La ley impulsada por Máximo Kirchner creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que incluye al Servicio Nacional de Manejo del Fuego como organismo responsable de coordinar y asistir técnica y operativamente a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales en tareas de gestión del fuego. La norma también prevé la constitución de un Fondo Nacional del Manejo del Fuego, alimentado por asignaciones del presupuesto nacional, aportes, donaciones y contribuciones obligatorias de las aseguradoras, destinado exclusivamente a actividades vinculadas con la prevención y combate de incendios forestales. Por el momento, el Gobierno nacional a cargo de Javier Milei no tomó ninguna decisión al respecto.

En los últimos días, la provincia de Chubut vive una severa emergencia por incendios forestales que comenzaron el pasado 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, en el área cordillerana de Epuyén y El Hoyo. Los focos activos consumieron más de 2000 hectáreas de bosques y vegetación nativa, obligando a la evacuación de más de 3000 turistas y residentes de la región ante el avance de las llamas.

La importancia de la Ley de Manejo del Fuego en este contexto radica en que la normativa fija un marco federal para la coordinación entre niveles de gobierno y la asignación de recursos para enfrentar crisis de gran magnitud como la actual. Gracias a esta ley, se pueden movilizar brigadistas, bomberos, equipos aéreos de combate contra incendios, además de mecanismos de asistencia técnica y logística que involucren a autoridades nacionales y provinciales.

Los incendios en Chubut también expusieron la necesidad de políticas integrales de manejo del riesgo que incluyan no solo el combate de focos activos, sino también la prevención mediante el monitoreo climático, la gestión del paisaje y la reducción de la vegetación altamente inflamable. Organizaciones ambientales y autoridades provinciales sostienen que factores como la sequía extrema y las altas temperaturas del verano están complicando la respuesta y elevando el riesgo de propagación.

Además de las tareas de contención, el gobierno provincial y nacional enfrentan el desafío de determinar las causas de los incendios; en algunos sectores, se reportaron indicios de fuegos iniciados de manera intencional, lo que obligó a la ejecución de investigaciones y recompensas para identificar a los responsables, un elemento que complica aún más la gestión de la emergencia.

La Ley de Manejo del Fuego representa el principal marco legal para la protección del ambiente y de las comunidades frente a incendios de gran escala, consolidando mecanismos de coordinación federal, financiación específica y respuesta integral. Su aplicación efectiva es clave para mejorar la capacidad de respuesta ante crisis como la que vive Chubut en la actualidad, teniendo en cuenta que obliga a movilizar recursos humanos y tecnológicos para mitigar los efectos de las llamas sobre el bosque nativo, la población y el territorio.

¿Qué es el Sistema Federal de Manejo de Fuego?

Es la organización formada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y CABA. La autoridad de Aplicación de esta ley es el Ministerio de Seguridad.

¿Qué es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego?

Es el organismo que coordina el Sistema Federal de Manejo de Fueg.

¿Para qué se creó este Sistema?

Para cumplir con los siguientes objetivos:

Proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios.

Cuidar la seguridad de la población en general y de las personas que combaten los incendios.

Concientizar a la población sobre el impacto del uso del fuego, fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente.

Establecer mecanismos para que el Estado intervenga con eficiencia en materia de incendios.

Coordinar y asistir a los organismos nacionales, provinciales y de la CABA con el fin de organizar a nivel federal todo lo relacionado con el manejo del fuego.

¿Cómo actúa el Sistema?

El Sistema se ordena y actúa por regiones. De acuerdo a la gravedad del siniestro, opera en 3 niveles:

Nivel 1: Es la fase de ataque inicial de todo incendio que se origina dentro del territorio de una provincia o Parque Nacional. Corresponde a esas autoridades las tareas de supresión.

Nivel 2: Cuando, por la gravedad del caso, Parques Nacionales considera oportuno solicitar apoyo regional.

Nivel 3: Cuando la magnitud del incendio supera el apoyo regional, se pide ayuda a la Central Nacional para afectar recursos de otras regiones.

¿Qué son los planes de manejo de incendios?

Son aquellos que se crean para brindar protección contra los incendios. Pueden ser locales, regionales o nacionales.

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas en la zona de El Hoyo y otros sectores de la provincia, lo que provocó a su vez que más de 3.000 personas sean evacuadas. Foto: Gendarmería Nacional

¿Existe un sistema de alerta en caso de incendios?

Sí, existe el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios que contempla distintos grados de peligro. Tiene como fin anticipar la gravedad de las temporadas de fuego y advertir al personal de combate sobre situaciones críticas que pueden poner en peligro sus vidas y las vidas y bienes de los demás.

¿Qué son las brigadas Nacionales?

Son la reserva nacional de combate del fuego y brindan rápida respuesta para el control de incendios con medios adecuados según su magnitud. Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional, para lo cual deben estar debidamente capacitadas y entrenadas.