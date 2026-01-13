Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: NA.

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día, según fuentes oficiales.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

El equipo que lo acompañará allí estará compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno. Foto: Prensa Gobierno

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

El ex presidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su gestión, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.

Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.