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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 5 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 13 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Neblina
Viento
Norte 12 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 12 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:48
Puesta del sol17:14
Horas de luz7h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:48 y se pone a las 17:14, dando aproximadamente 7h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 42 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Neblina
02:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 12 - 32 km/h 0% Neblina
07:00 Norte 12 - 34 km/h 0% Neblina
08:00 Norte 12 - 34 km/h 0% Neblina
09:00 Norte 12 - 35 km/h 0% Neblina
10:00 Norte 12 - 36 km/h 0% Neblina
11:00 Norte 13 - 37 km/h 0% Neblina
12:00 Norte 12 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 12 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 11 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 12 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 13 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 12 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 11 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 11 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 10 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 9 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 8 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 7 - 36 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 7 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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