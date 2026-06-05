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Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Tucumán este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 16°. Con vientos de 7 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Oeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Suroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:03 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Oeste 4 - 12 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 18° 18° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Norte 0 - 5 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Sureste 0 - 3 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Sur 1 - 4 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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