Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 8°.

Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 8°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.