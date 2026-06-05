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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 5 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 24 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 23 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 20 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:35
Puesta del sol17:35
Horas de luz8h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:35 y se pone a las 17:35, dando aproximadamente 8h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 40 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Noreste 16 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noreste 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noreste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noreste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noreste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noreste 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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