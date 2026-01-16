Controladores aéreos

El Gobierno decidió extender por cinco días la conciliación obligatoria en el marco del conflicto que mantienen los controladores de tránsito aéreo con sus autoridades laborales y gremiales. La medida, dispuesta a través de la Resolución 97/2026 del Ministerio de Trabajo, prorroga la instancia de mediación hasta que venza el nuevo plazo con el fin de evitar una interrupción del servicio y abrir un espacio de diálogo entre las partes para intentar arribar a un acuerdo.

La decisión se adoptó luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada inicialmente y se dio a en un contexto de tensiones laborales que afectaron la programación de vuelos y la operatividad de los aeropuertos del país. La extensión del instrumento de mediación implica que las partes deben mantener la negociación sin adoptar medidas de acción directa, como paros o interrupciones del servicio, durante los próximos cinco días.

Controladores aéreos, paro, foto Hosteltur

Qué es la conciliación obligatoria y por qué se extendió

La conciliación obligatoria es una herramienta prevista en la legislación laboral argentina -en particular, en la Ley de Contrato de Trabajo y regulaciones complementarias— que ordena a empleadores y sindicatos suspender medidas de fuerza y sentarse a negociar bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Su objetivo es dar un espacio institucional para resolver disputas sin afectar servicios esenciales o derechos de terceros. En conflictos del sector aéreo, esta figura suele aplicarse para garantizar la continuidad de un servicio público clave.

Según explicaron desde el Ministerio de Trabajo, la prórroga por cinco días responde a la necesidad de que las partes avancen en las conversaciones y presenten propuestas concretas que permitan destrabar la disputa por los reclamos salariales y de condiciones laborales de los controladores aéreos. De esta manera, el organismo busca evitar que la situación desemboque en una medida de fuerza que afecte el normal funcionamiento del transporte aéreo civil.

Ministerio de Trabajo

Impacto del conflicto en el transporte aéreo

El conflicto de los controladores aéreos tuvo impacto en la programación de vuelos y en la operación de aeropuertos nacionales generando demoras e incertidumbre entre pasajeros y aerolíneas. Si bien hasta ahora no se adoptaron medidas de fuerza que hayan suspendido vuelos de manera masiva, la extensión de la conciliación obligatoria busca dar previsibilidad y evitar una escalada de las tensiones laborales que pueda traducirse en interrupciones más graves del servicio.

Con la conciliación obligatoria en curso, el Ministerio de Trabajo actuará como mediador entre los representantes de los controladores aéreos y las autoridades de las áreas involucradas, incluyendo organismos del sector transporte y enlaces con las cámaras empresarias, para intentar cerrar una instancia de acuerdo. Si no se logra un entendimiento en ese plazo de cinco días, el escenario podría complicarse y se evaluarían otros pasos administrativos o jurídicos que podrían adoptarse en el ámbito de la cartera laboral.