El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, se reunió con los dirigentes de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) y aseguró que la reforma laboral será aprobada la semana próxima. Además, recibió propuestas por parte de los productores rurales.

Antes de la reunión, el funcionario del Poder Ejecutivo conversó con el comité de la confederación en la sede de la entidad. Durante el encuentro, se le hizo conocer al ministro la dura realidad de las economías regionales, que sufren el golpe de la apertura de las importaciones, suba de costos y desregulaciones de la actividad.

También se pusieron sobre la mesa distintas iniciativas para los diferentes sectores, con foco en la simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de Gobierno.

Sobre este último punto, fue presentada la Propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, enfocado en prácticas que reduzcan los riesgos naturales con desarrollo tecnológico: riego, malla antigranizo y hacienda. Fue presentada como complemento de las medidas contenidas en el Proyecto de Modernización Laboral.

Lucas Magnano, el Presidente de la entidad, realizó un análisis de crédito al sector productivo, con énfasis en los rubros con menor acceso al crédito o que lo consiguen más caro. Además, demandó ”propuestas de políticas innovadoras para el agro, con foco en simplificación y armonización tributaria”.

Otro punto importante de la reunión fue la propuesta de crear el Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, un tema que viene marcando la agenda para los productores y las cooperativas.

El ministro aprovechó la reunión para informar sobre las próximas obras de infraestructura que se desarrollarán a nivel país, así como también, el futuro de la reforma laboral.

“La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, es que de acá a mitad de año tienen que estar los 9200 kilómetros de corredores viales ya concesionados. Será un gran proceso, como pasa actualmente en la ruta 14 de Entre Ríos y Corrientes”, informó.

Además, aprovechó para referirse al estado parlamentario de la reforma laboral que el Gobierno prevé aprobar en los próximos días: “Soy muy positivo en que tengamos media sanción la semana que viene en el Senado. Tiene que ser el puntapié inicial para los otros cambios que tienen que venir en nuestro país”.

Por último, deseo que las reformas del Presidente impacten en todas las áreas de la economía. “Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando Javier Milei”, concluyó.