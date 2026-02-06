Javier Milei en una reunión del Mercosur en Brasil. Foto: REUTERS

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea quedó frenado tras el revés del Parlamento Europeo, ya que el pasado 21 de enero, se supo que se deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27 y se suspendió su aplicación. Sin embargo, el Gobierno, a través del canciller Pablo Quirno, reveló que la activación previsional podría darse de todos modos.

En una conferencia de prensa brindada este viernes 6 de febrero, Pablo Quirno brindó detalles acerca del acuerdo comercial con Estados Unidos y aprovechó para profundizar en torno a lo ocurrido con el pacto Mercosur - Unión Europea. Es que con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

Cumbre del Mercosur en Buenos Aires. Foto: Presidencia

“El acuerdo contiene cláusulas tales que la aprobación de uno de los países del Mercosur permite la activación previsional”, dijo el canciller. “Entonces todo esto que se ha dicho con que la UE envió al Parlamento, a la Justicia de Bruselas... es inexacto”, agregó.

De esta manera, si el Congreso aprueba el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea cuyo tratamiento se dará durante las sesiones extraordinarias, podrá ponerse en marcha. “Puede ser aprobado por la UE previsionalmente y está activo para Argentina y la UE. En la medida que otros países del Mercosur hagan lo propio, se agregarán a esa activación del acuerdo previsional”, sentenció.

Milei dijo que con el acuerdo comercial “se van a perder puestos de trabajo”, pero aclaró: “Eso le permite a los individuos gastar menos dinero”

Javier Milei brindó una entrevista al medio Bloomberg News mientras se todavía se encuentra en Suiza tras su participación en el Foro Económico de Davos. El presidente argentino habló sobre las estrategias económicas en Argentina y reconoció que se perderán puestos de trabajo tras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea como parte de un proceso de reasignación dentro de la economía. “Hay productos que van a estar más baratos y usted va a perder puestos de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero”, sostuvo.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó en Paraguay el pasado sábado 17 de enero y fue celebrado por los líderes mundiales, entre ellos, Javier Milei. Sin embargo, el pacto dio un giro inesperado luego de que el Parlamento Europeo lo haya frenado: con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

El pacto fue frenado por el Parlamento Europeo. Foto: REUTERS

Sin embargo, Milei no habló del revés que sufrió el acuerdo a pesar de la trascendencia que tuvo a nivel internacional, sino del impacto que podría tener en la industria argentina. “Usted cuando diseña la política lo hace en cuanto a valores éticos y morales. Entonces explíqueme ¿por qué va a justificar que la gran mayoría de los argentinos tengan que pagar más caros bienes que podrían conseguir más barato? Porque también es falso que eso destruye empleos", introdujo.

“Cuando usted abre la economía, hay productos que van a estar más baratos. Y bueno... usted va a perder puestos de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero”, aclaró Milei. Y ejemplificó: “En Argentina, una remera se pagaba 40 dólares. Sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además, tiene productividad más alta”.