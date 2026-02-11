Congreso argentino. Foto: NA

El Senado de la Nación lleva adelante una sesión extraordinaria este miércoles 11 de febrero desde las 11 para el tratamiento del proyecto de Reforma Laboral, una de las iniciativas más relevantes de la agenda del Gobierno para avanzar antes del inicio del período ordinario. A qué hora se vota en una sesión que durará más de doce horas.

El debate comenzó a las 11 de la mañana con el dictamen de mayoría, dando un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas. Es por eso que el cruce de intervenciones puede demandar más de doce horas de discusión en el recinto y extender la votación del proyecto.

El proyecto de ley busca ser aprobado por el Gobierno. Foto: EFE

A qué hora se vota la Reforma Laboral en el Senado

Según este esquema, la votación general podría producirse pasada la medianoche, ya que el intercambio de posiciones se extendería durante la tarde y la noche de este miércoles 22. La Cámara Alta continuaría con la votación por títulos y artículos particulares y de esta manera, podría extenderse hasta incluso las 2 de la madrugada del jueves 12.

El orden de tratamiento abarcará desde las modificaciones principales al régimen laboral hasta la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y otros capítulos del texto que fue retocado por el Gobierno para intentar garantizar un respaldo mayoritario.

La proyección de que la jornada se prolongue hasta después de la medianoche responde al diseño de la sesión “a reglamento”, que fija 20 minutos por senador para sus discursos individuales y 40 minutos para los presidentes de bancada en los cierres, conforme a lo establecido en el reglamento interno del Senado.

Cabe resaltar que en los alrededores del Congreso, hubo movilización de sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas en rechazo al proyecto, con calles afectadas y la presencia de columnas en las principales avenidas de la zona legislativa, lo que complicó el tránsito habitual alrededor del Palacio Legislativo.

La extensión de la sesión y la previsión de que la votación se dé durante la noche refleja la intensidad del debate parlamentario en torno a un proyecto que, tras ajustes en 28 capítulos, buscará asegurarse el respaldo necesario para su media sanción antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias previsto.