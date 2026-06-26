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Adrián Ravier hizo su presentación como vocero de Javier Milei: “Es un honor ser la voz del Presidente”

El nuevo funcionario de comunicación no respondió preguntas e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Adrián Ravier.
Adrián Ravier. Foto: NA
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Adrián Ravier inició sus labores como nuevo vocero presidencial y en su primera presentación ante los periodistas acreditados afirmó que es un “honor” ser la voz del presidente Javier Milei.

En su presentación, el nuevo funcionario nacional elogió al mandatario, con quien escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.

“Para mi es un honor ser la voz del Presidente”, expresó Ravier. Luego marcó que no se entrometerá en “las competencias de otro poder, ya sea el Judicial o el Legislativo”.

Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas”, dijo.

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En esa línea, continuó: “No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie”. Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba “desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad”.

“En 2025 ya se podía haber orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambios”, siguió.

Javier Milei y Adrián Ravier
Javier Milei y Adrián Ravier. Foto: Cuenta de Twitter de Adrián Ravier

El funcionario, que jurará de manera oficial cuando Milei vuelva de su gira por España, resaltó la baja de la inflación e indigencia y sintetizó: “Por supuesto que sigue habiendo problemas. Estamos a mitad de camino. Pero es por acá”.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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