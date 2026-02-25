Cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana: no más obras públicas en asentamientos Foto: NA

La Iglesia Católica, junto a organizaciones sociales tales como Cáritas Argentina, cuestionó al Gobierno por el ajuste en obras públicas en asentamientos y villas de emergencia luego del cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU). El área se encargaba de planificar los proyectos de infraestructura en barrios populares y no le renovarán contrato a los 300 empleados.

El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, se pronunció al respecto. “Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, dijo. Es uno de los principales voceros del reclamo al Gobierno por la reactivación de las obras.

Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y Presidente de Cáritas Argentina

Qué reclamo hizo la Iglesia

Representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y comunitarias alertaron por la parálisis de la SSISU bajo la consigna “Sin integración sociourbana no hay futuro para 5 millones de personas”. Carrara habló con Radio Con Vos y sostuvo: “Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH (Asignación Universal por Hijo) o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir.”

Pobreza, indigencia. Foto: NA/Damian Dopacio

Carrara encabezó un panel de la Mesa Nacional de Barrios Populares, integrado por Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO; Fernanda García Monticelli, ex subsecretaria de Gestión de Tierras de la SISU; y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, donde expusieron el impacto negativo que tienen los recortes de las obras Allí señalaron que se paralizaron más de 700 obras en todo el país y se interrumpió el programa Mi Pieza, que otorgaba fondos para mejorar viviendas precarias.

El cierre del FISU: consecuencias actuales

El Fondo de Integración Sociourbana (FISU) se disolvió mediante un decreto presidencial y denunció a Juan Grabois por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. Sin embargo, en julio del 2025 lo sobreseyeron al no haber encontrado pruebas en su contra.

Juan Grabois, foto NA

“Uno de los funcionarios a cargo del FISU, Sebastián Pareja, dijo con honestidad intelectual dijo que no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario. Eran fondos auditados por universidades y organismos internacionales”, rememoró Carrara. Y agregó que “ahora hay un paso muy duro que es el cierre de la SISU con sus trabajadores, que eran el brazo ejecutor concreto de esta política pública con los vecinos y vecinas de los barrios”.

“Estamos hablando de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios. Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica”, concluyó de manera contundente.