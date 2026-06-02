Lo demandan, lo defienden y lo representan: el extraordinario caso del río que fue reconocido como una persona ante la ley

El río Whanganui, en Nueva Zelanda, fue el primero del mundo en obtener reconocimiento legal como persona jurídica. Foto: Pixabay.

La relación entre la humanidad y la naturaleza atraviesa una profunda transformación. Mientras los efectos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda global, algunos países comenzaron a impulsar medidas innovadoras para proteger ecosistemas considerados esenciales para la vida.

Uno de los ejemplos más emblemáticos se encuentra en Nueva Zelanda, donde un río logró algo que parecía imposible décadas atrás: obtener reconocimiento legal como persona jurídica y acceder a derechos similares a los de un ser humano.

La histórica decisión permitió que el curso de agua tenga representación legal y pueda defender sus intereses ante la Justicia. Foto: Facebook / VIATGES LLEVANT.

Se trata del río Whanganui, un curso de agua considerado sagrado por el pueblo maorí y que en 2017 se convirtió en el primero del mundo en recibir este estatus jurídico, marcando un precedente histórico en materia de derecho ambiental.

El río Whanganui y una decisión que hizo historia

Ubicado en la Isla Norte de Nueva Zelanda, el río Whanganui atraviesa paisajes montañosos, áreas protegidas y comunidades que durante siglos desarrollaron una estrecha relación cultural y espiritual con sus aguas.

La decisión de reconocerlo como persona jurídica fue el resultado de décadas de reclamos por parte de los pueblos indígenas maoríes, quienes consideran al río un ancestro vivo y una parte inseparable de su identidad.

La medida fue formalizada mediante una ley aprobada por el Parlamento neozelandés, que otorgó al río capacidad jurídica propia. Esto significa que puede ser representado legalmente ante tribunales y que sus intereses pueden ser defendidos en procesos judiciales.

El reconocimiento surgió tras décadas de reclamos del pueblo maorí, que considera al río un ancestro vivo y parte de su identidad. Foto: Freepik.

La iniciativa se convirtió en un caso pionero a nivel mundial y abrió el debate sobre la posibilidad de extender derechos similares a otros ecosistemas vulnerables.

Cómo surgió la idea de otorgar derechos a la naturaleza

Aunque el reconocimiento del río Whanganui se concretó en el siglo XXI, la idea tiene antecedentes más antiguos. En 1972, el jurista estadounidense Christopher D. Stone publicó un influyente trabajo académico en el que planteó una pregunta revolucionaria para la época: ¿por qué los elementos de la naturaleza no podían tener derechos legales propios?

Su propuesta consistía en otorgar representación jurídica a bosques, ríos, océanos y otros espacios naturales para que pudieran defenderse legalmente frente a actividades que pusieran en riesgo su existencia.

Con el paso de los años, esta visión comenzó a ganar terreno en distintos países y comunidades, especialmente en aquellas con fuertes vínculos culturales con el entorno natural.

El caso se convirtió en un referente internacional para los movimientos que promueven los derechos de la naturaleza. Foto: Freepik.

Qué significa que un río tenga derechos jurídicos

La declaración del río Whanganui como persona jurídica no implica que posea exactamente los mismos derechos que un ciudadano, sino que cuenta con reconocimiento legal independiente y puede ser representado ante la justicia.

Para ello, la legislación creó un sistema de guardianes encargados de actuar en nombre del río. Estos representantes tienen la responsabilidad de proteger su bienestar, velar por su conservación y defender sus intereses cuando sea necesario.

En términos prácticos, cualquier acción que perjudique gravemente al río podría interpretarse como una vulneración de sus derechos. Por ejemplo, alteraciones significativas en su cauce, contaminación o intervenciones que afecten su equilibrio ecológico podrían derivar en acciones legales impulsadas por quienes tienen la misión de representarlo.

La legislación busca proteger al río de actividades que puedan alterar su cauce, contaminar sus aguas o afectar su equilibrio ecológico. Foto: Freepik

Este enfoque busca cambiar la manera en que las sociedades se relacionan con los recursos naturales, dejando de considerarlos únicamente bienes explotables para reconocerlos como entidades que merecen protección propia.

La visión maorí detrás de una ley histórica

La legislación que protege al Whanganui tiene profundas raíces en la cosmovisión del pueblo maorí, para quienes la naturaleza no es algo separado de las personas, sino una extensión de la propia comunidad. Por esa razón, la aprobación de la ley fue celebrada como un reconocimiento cultural además de ambiental.

El diputado maorí Adrian Rurawhe destacó la importancia del río para quienes habitan en sus alrededores y recordó una de las expresiones más representativas de esa filosofía: “Yo soy el río y el río soy yo”.

Marcha histórica por los maoríes en Nueva Zelanda. Fuente: EFE.

La frase resume una forma de entender el vínculo entre los seres humanos y el entorno natural que durante siglos formó parte de la identidad maorí y que actualmente inspira debates en todo el mundo sobre nuevas formas de protección ambiental.

A casi una década de aquella decisión histórica, el caso del río Whanganui continúa siendo un símbolo internacional de los llamados “derechos de la naturaleza” y un ejemplo de cómo la legislación puede evolucionar para responder a los desafíos ambientales del siglo XXI.