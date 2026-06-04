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Histórico hito para el campo: la historia de la primera mujer que preside la Federación Agraria Argentina y fue premiada por su liderazgo

Esta distinción es un reconocimiento que destaca su trayectoria al frente del sector agropecuario y que cobra especial relevancia tras haberse convertido en 2024 en la primera mujer en presidir la FAA en sus más de 110 años de historia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 17:21
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Expo AgroActiva; agroindustria; campo.
Expo AgroActiva; agroindustria; campo. Foto: Expo Agro 2026
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La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, fue distinguida con el Premio Valor Criollo durante una nueva edición de AgroActiva, un reconocimiento que llega en un momento histórico de su carrera. En 2024, la dirigente oriunda de Bolívar se convirtió en la primera mujer en presidir la entidad desde su fundación en 1912, rompiendo una tradición de más de un siglo en una de las organizaciones más representativas de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país.

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA). Foto: Expoagro.

La distinción otorgada en AgroActiva, uno de los principales eventos agroindustriales de Argentina, destaca cada año a personalidades e instituciones que contribuyen al desarrollo productivo, social y cultural del país. En el caso de Sarnari, el reconocimiento también pone en valor una trayectoria marcada por el diálogo, la construcción de consensos y la apertura de nuevos espacios de participación dentro del sector agropecuario.

El avance de las mujeres en el sector rural

La presidenta de FAA también reflexionó sobre la creciente participación femenina dentro de la actividad agropecuaria y la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades. “Todavía hay muchas brechas de género que acortar, pero también hay que reconocer el camino que han hecho muchas mujeres para esa visibilización”, sostuvo.

Para la dirigente, cada vez más mujeres ocupan espacios de decisión tanto en las explotaciones productivas como en las entidades gremiales, un proceso que considera parte de un cambio cultural profundo dentro del campo argentino.

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El avance de las mujeres en la industria del campo. Foto: NA

Apertura de mercados y tecnología para el futuro: qué dijo Sarnari

Otro de los temas abordados por Sarnari fue su reciente participación en una misión comercial a China junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La agenda incluyó reuniones institucionales, recorridas comerciales y la presencia en la feria internacional SIAL.

Según explicó, la experiencia permitió conocer en profundidad el recorrido que realiza la carne argentina hasta llegar a los consumidores de otros mercados, reforzando la importancia estratégica de las exportaciones para el desarrollo del sector.

Quién es Andrea Sarnari, la actual presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA)

La dirigente rural mantiene un fuerte lazo con la institución agraria desde que tenía apenas 13 años. Aquellos inicios tempranos en los grupos juveniles estuvieron marcados por la herencia productiva de su abuelo Eugenio y de su padre Néstor Sarnari, por lo que la abogada comandó más tarde la fundación de la entidad y desempeñó funciones como síndica general antes de asumir la dirección del distrito regional.

La referente del campo creció en el paraje rural de La 14, ubicado en el partido de la localidad bonaerense de Bolívar, y completó toda su formación escolar en el establecimiento primario y secundario de esa zona. Sarnari trabaja actualmente la vieja chacra familiar en sociedad con su hermano Elbio y su madre Isabel Núñez y complementó sus tareas en el sector agropecuario con sus estudios universitarios y una posterior especialización en temas legales del suelo.

CampoAgroindustriaFederación Agraria Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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