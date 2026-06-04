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“Del infierno al cielo”: una de las universidades más prestigiosas del mundo analizó el modelo de gestión de River

El caso del club de Núñez fue incorporado por la IE Business School para analizar cómo una institución deportiva puede salir de una crisis histórica y convertirse en un modelo de crecimiento sostenido, innovación digital y expansión global tanto en lo económico como en lo institucional.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 17:55
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Stefano Di Carlo, presidente de River.
Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: X @RiverPlate
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El modelo de gestión de River Plate trascendió el fútbol argentino y llegó a una de las academias más prestigiosas del mundo. La IE Business School seleccionó al club como caso de estudio para examinar su transformación institucional y deportiva en los últimos años, desde la crisis de 2011 hasta su consolidación global.

El informe académico titulado “Del infierno al cielo” pone el foco en la estrategia aplicada desde 2013, cuando Rodolfo D’Onofrio asumió la presidencia e inició un camino que fue continuado por Jorge Brito y Stéfano Di Carlo.

El punto de partida fue uno de los momentos más críticos de su historia: el descenso a la Primera B Nacional. Dos años después, en 2013, Rodolfo D’Onofrio arrasaría en las elecciones presidenciales, conquistando el sueño que se le negó en la década anterior, ya que en 2009 perdió por seis votos contra Daniel Passarella, el dirigente más apuntado por el descenso junto con José María Aguilar.

El salto económico y el crecimiento de socios de River

Uno de los datos más destacados es el crecimiento de la masa societaria: el club pasó de 68.000 a 350.000 socios, posicionándose entre los más grandes del mundo en cantidad de afiliados, a la par de entidades europeas de primer nivel.

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La expansión no fue solo social. En términos económicos, River logró multiplicar por cinco su facturación en poco más de una década apoyado en nuevas fuentes de ingreso, el fortalecimiento de su marca y un esquema financiero más ordenado.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

La modernización del Estadio Monumental aparece como otro de los pilares del modelo. La capacidad creció de 60.000 a 86.000 espectadores, con obras en camino para superar los 100.000. Este salto permitió potenciar los ingresos por día de partido y mejorar la experiencia del hincha.

El club también consolidó un ecosistema digital innovador a través de River ID, una plataforma que articula la relación con los socios e hinchas. Esta herramienta fue clave para lograr asistencia completa en varios partidos consecutivos en el estadio y optimizar la gestión de entradas y servicios.

El crecimiento se apoyó, además, en una estrategia integral que va más allá del fútbol profesional. River cuenta 24 disciplinas federadas, miles de atletas y un sistema educativo propio que incluye primario, secundario y universitario.

Dentro de ese esquema, iniciativas como Casa River y la expansión de infraestructura del predio de Cantilo, dirigido a las categorías inferiores, reflejan la apuesta por el desarrollo formativo y social, integrando deporte, educación y contención para jóvenes talentos. En paralelo, los resultados deportivos acompañaron el proceso: el club sumó 19 títulos en ese período, consolidando un círculo virtuoso entre gestión, inversión y rendimiento dentro del campo de juego.

La inclusión del caso en la IE Business School posicionó a River Plate como un ejemplo concreto de cómo una institución deportiva puede reinventarse mediante planificación estratégica, innovación tecnológica y buenos resultados deportivos.

El día que River se pudo haber salvado del descenso por seis votos

Un punto de inflexión que queda por fuera del proceso estudiado en la escuela de negocios es lo ocurrido durante el cinco de diciembre de 2009, en el que Daniel Passarella se impuso por apenas seis votos sobre Rodolfo D’Onofrio.

Daniel Passarella.
Daniel Passarella.

En aquel contexto, Passarella contaba con una ventaja clave sobre el futuro presidente de River: su figura de ídolo le funcionó como publicidad gratis, incluso en el mismísimo día de la jornada electoral, donde muchos hinchas se acercaron a fin de conseguir un autógrafo del Kaiser.

Del otro lado, D’Onofrio era un dirigente menos conocido, aunque tenía un respaldo estratégico de peso: Enzo Francescoli, quien había prometido asumir como manager (y que cumpliría su promesa muchos años después). Pero el Principe cometió un error que probablemente le costaría la elección: no asistir al hall de entrada a presenciar el día de la votación.

En una elección extremadamente ajustada (más de 14.000 socios y una diferencia de menos de un 1%), su presencia en el Monumental, interactuando con hinchas y reforzando simbólicamente la candidatura opositora, podría haber inclinado la balanza.

Más de una década después y con River convertido en caso de estudio global, aquel episodio quedó como uno de los momentos donde la historia pudo tomar otro camino. El modelo que hoy se analiza en la IE Business School, en definitiva, también se explica por decisiones y ausencias que marcaron el destino del club.

River PlateStéfano Di CarloEstadio MonumentalFútbol Argentino
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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