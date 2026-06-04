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Celebrarán la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco en un pueblo a 2 horas de CABA: cuándo y dónde se hace

La gran protagonista de la jornada será la papa frita artesanal al disco, que podrá disfrutarse recién hecha. Esta forma tradicional de cocción le aporta un sabor especial y la convierte en una de las comidas más elegidas en las fiestas populares.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 09:30
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Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco con entrada gratis.
Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco con entrada gratis. Foto: Freepik.
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La pequeña localidad bonaerense de Gorostiaga, perteneciente al partido de Chivilcoy, se prepara para ser escenario de una jornada que promete reunir a vecinos y visitantes de toda la región alrededor de uno de los platos más populares de la gastronomía argentina: las papas fritas.

El gran atractivo será la elaboración y degustación de papas fritas artesanales cocinadas al disco, una técnica tradicional que permite lograr una cocción pareja y un sabor característico que suele convocar a fanáticos de la cocina de campo.

Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco Foto: redes sociales.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco con entrada gratis

El próximo domingo 7 de junio se realizará la primera edición de la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco, un evento gratuito que combinará sabores, música y actividades para toda la familia.

La fiesta se llevará a cabo en el predio de la estación ferroviaria de Gorostiaga a partir de las 12 del mediodía y contará con una amplia propuesta gastronómica, además de shows artísticos, feria de artesanos y servicio de cantina.

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Qué ofrecerá la primera Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco. Foto: Freepik.

Cómo llegar a Gorostiaga desde CABA

En auto:

  • La forma más rápida y cómoda de llegar a Gorostiaga desde la Ciudad de Buenos Aires es en auto. El recorrido es de aproximadamente 170 kilómetros y dura entre 2 y 3 horas, según el tránsito.
  • Para llegar, hay que tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes, Suipacha y Chivilcoy. Una vez en la zona de Chivilcoy, se debe seguir la señalización hacia Gorostiaga, una pequeña localidad rural ubicada dentro del partido.

En tren:

  • También es posible viajar en el tren de larga distancia que une la estación Once con Chivilcoy. Desde allí, se debe completar el trayecto hasta Gorostiaga en remís, taxi o transporte local, ya que la localidad no cuenta con un servicio regular de trenes de pasajeros.
  • Se recomienda consultar previamente los horarios y la disponibilidad de pasajes en Trenes Argentinos.

En micro:

  • Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro hasta Chivilcoy. Una vez allí, el tramo final hasta Gorostiaga puede realizarse en remís o taxi.
  • Ubicada en un entorno rural característico de la provincia de Buenos Aires, Gorostiaga se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Chivilcoy y es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de propuestas gastronómicas y fiestas populares en un ambiente de campo.

Música y sabores tradicionales: qué ofrecerá la primera Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco

Durante toda la jornada también habrá puestos de emprendedores, propuestas recreativas y música en vivo. Sobre el escenario se presentarán Melina Arbeletche, Juanra y La Sincopa, Gabriela Luongo “La Gaviota” y Ciro Tigua, además de grupos de danza que aportarán color y entretenimiento al encuentro.

La iniciativa es organizada por Amanecer Gorostiaga con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy y busca consolidarse como una nueva fiesta popular dentro del calendario turístico y gastronómico de la región.

Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco. Foto: Freepik.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a disfrutar de un día al aire libre, recorrer los puestos de artesanos, probar distintas preparaciones y conocer una de las localidades rurales más pintorescas del partido de Chivilcoy.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

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