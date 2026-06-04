Celebrarán la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco en un pueblo a 2 horas de CABA: cuándo y dónde se hace

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco con entrada gratis. Foto: Freepik.

La pequeña localidad bonaerense de Gorostiaga, perteneciente al partido de Chivilcoy, se prepara para ser escenario de una jornada que promete reunir a vecinos y visitantes de toda la región alrededor de uno de los platos más populares de la gastronomía argentina: las papas fritas.

El gran atractivo será la elaboración y degustación de papas fritas artesanales cocinadas al disco, una técnica tradicional que permite lograr una cocción pareja y un sabor característico que suele convocar a fanáticos de la cocina de campo.

Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco Foto: redes sociales.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco con entrada gratis

El próximo domingo 7 de junio se realizará la primera edición de la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco, un evento gratuito que combinará sabores, música y actividades para toda la familia.

La fiesta se llevará a cabo en el predio de la estación ferroviaria de Gorostiaga a partir de las 12 del mediodía y contará con una amplia propuesta gastronómica, además de shows artísticos, feria de artesanos y servicio de cantina.

Qué ofrecerá la primera Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco. Foto: Freepik.

Cómo llegar a Gorostiaga desde CABA

En auto:

La forma más rápida y cómoda de llegar a Gorostiaga desde la Ciudad de Buenos Aires es en auto. El recorrido es de aproximadamente 170 kilómetros y dura entre 2 y 3 horas, según el tránsito.

Para llegar, hay que tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes, Suipacha y Chivilcoy. Una vez en la zona de Chivilcoy, se debe seguir la señalización hacia Gorostiaga, una pequeña localidad rural ubicada dentro del partido.

En tren:

También es posible viajar en el tren de larga distancia que une la estación Once con Chivilcoy. Desde allí, se debe completar el trayecto hasta Gorostiaga en remís, taxi o transporte local, ya que la localidad no cuenta con un servicio regular de trenes de pasajeros.

Se recomienda consultar previamente los horarios y la disponibilidad de pasajes en Trenes Argentinos.

En micro:

Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro hasta Chivilcoy. Una vez allí, el tramo final hasta Gorostiaga puede realizarse en remís o taxi.

Ubicada en un entorno rural característico de la provincia de Buenos Aires, Gorostiaga se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Chivilcoy y es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de propuestas gastronómicas y fiestas populares en un ambiente de campo.

Música y sabores tradicionales: qué ofrecerá la primera Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco

Durante toda la jornada también habrá puestos de emprendedores, propuestas recreativas y música en vivo. Sobre el escenario se presentarán Melina Arbeletche, Juanra y La Sincopa, Gabriela Luongo “La Gaviota” y Ciro Tigua, además de grupos de danza que aportarán color y entretenimiento al encuentro.

La iniciativa es organizada por Amanecer Gorostiaga con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy y busca consolidarse como una nueva fiesta popular dentro del calendario turístico y gastronómico de la región.

Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco. Foto: Freepik.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a disfrutar de un día al aire libre, recorrer los puestos de artesanos, probar distintas preparaciones y conocer una de las localidades rurales más pintorescas del partido de Chivilcoy.