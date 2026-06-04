Choque, drogas y tenencia de arma: detuvieron a la expolicía de Ciudad que grababa contenido erótico con el uniforme

Detuvieron a la expolicía de la Ciudad que grababa contenido erótico por un choque fatal. Foto: NA.

Un brutal accidente ocurrido este miércoles sobre la Autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 23,6 en sentido hacia Ezeiza, terminó en una investigación judicial que incluye la muerte de un conductor, el secuestro de un arma de guerra y el hallazgo de estupefacientes en uno de los autos involucrados.

Lo sorprendente del caso es que una de las detenidas es Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad que había sido desplazada de las fuerzas por grabar contenido erótico en sus redes con el uniforme.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Qué ocurrió

El accidente ocurrió por causas que todavía se investigan y tuvo como protagonistas a una camioneta Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. Como consecuencia del fuerte impacto, Hugo Javier López, de 48 años y conductor de la Ecosport, salió despedido y murió en el acto.

Por su parte, el conductor del Toyota Etios, un hombre de 48 años identificado por sus iniciales W.T., resultó ileso.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Sin embargo, mientras los equipos de emergencia y la Policía trabajaban en el lugar, la investigación tomó un giro inesperado. Según fuentes del caso, una de las ocupantes del BMW, identificada como Verón Nicol Gabriela, de 25 años, habría aprovechado el despliegue operativo para ocultar un arma dentro de un patrullero de la Policía Federal Argentina que participaba del procedimiento.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Durante una inspección posterior, los efectivos hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador colocado y ocho municiones intactas escondida en el asiento del móvil policial.

Además, al revisar el interior del BMW, los investigadores encontraron sustancias estupefacientes y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, por lo que se inició una causa paralela para determinar el origen y destino de los materiales secuestrados. En el BMW viajaban también una joven de 21 años, identificada como E.S., quien conducía el auto, y una adolescente de 17 años.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 descentralizada de Ezeiza, a cargo del fiscal Hassan, quien dispuso la notificación de la formación de causa por tenencia ilegal de arma de guerra contra la expolicía y el inicio de actuaciones por averiguación de ilícito en relación con la droga y los elementos hallados.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Asimismo, se ordenó la identificación de todas las personas involucradas y el secuestro de los tres vehículos para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas que permitan determinar cómo se produjo el choque fatal.