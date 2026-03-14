Milei ya está en España para participar del Foro Económico de Madrid:

Javier Milei en España. Foto: Presidencia.

Javier Milei desembarcó en España luego de la gira internacional en Estados Unidos que estuvo atravesada por su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, un almuerzo de trabajo con Donald Trump, presencias en eventos vinculados al judaísmo y la inauguración de la “Argentina Week”. En esta oportunidad, el presidente argentino tendrá una agenda variada con el foco puesto en su disertación en el Foro Económico de Madrid 2026 que reunirá a empresarios, economistas y dirigentes políticos liberales.

El Gobierno se encuentra en un momento clave de cara al transcurso del 2026 y comenzó el año con una intensa agenda legislativa durante febrero con las sesiones extraordinarias: todos los proyectos de ley que presentó fueron aprobados. Luego, Milei viajó a Estados Unidos con su comitiva conformada por ministros y un grupo de once gobernadores con el objetivo de atraer inversiones al país, aunque quedó un poco empañada por la fuerte crítica a empresarios industriales, en particular a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, declaraciones que resonaron en territorio nacional y norteamericano.

El líder de La Libertad Avanza volvió a Buenos Aires el pasado miércoles 11 de marzo y volvió a usar el avión presidencial para encabezar otro viaje internacional, en este caso, hacia España. Partió este jueves y llegó a las 13.30 del viernes 13 a Madrid, cuya estadía será hasta el próximo sábado 14 con fecha de arribo a Capital Federal el domingo alrededor de las 9.30 de la mañana.

El presidente argentino presenció la asunción de José Kast como nuevo presidente. Foto: EFE

Javier Milei en España: la agenda del presidente

Sábado 14 de Marzo (hora Argentina)

06:00 - Encuentro del Presidente de la Nación con el Diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal

07:00 - Encuentro del Presidente Milei con el economista Jesús Huerta de Soto

16.15 - Disertación del Presidente de la Nación en el “Madrid Economic Forum 2026”

17.15 - Entrega del Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte del Dr Philipp Bagus

19:00 - Partida del vuelo que conduce al Presidente Javier Milei de regreso a la Argentina

Domingo 15 de Marzo

09:30 - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires

Argentina Week 2026: el Gobierno anunció que se registraron más de 16 mil millones de dólares en inversiones

El Gobierno detalló cuáles son las empresas que planean invertir en el país tras la inauguración de “Argentina Week” en Estados Unidos por parte de Javier Milei, quien viajó con su comitiva conformada por ministros y un grupo de once gobernadores. De acuerdo a lo informado oficialmente, se registró un total de 16.150 millones de dólares en inversiones por parte de las siguientes empresas:

Mercado Libre

Mercado Libre va a invertir 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística en el país, lo que implica la creación de 1.900 empleos directos. La empresa facilita las ventas de 2,7 millones de PyMEs y emprendedores argentinos.

Transportadora de Gas del Sur (TGS)

Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características. A partir de la obra se crearán 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se generarán exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.

Pampa Energía

Como consecuencia de la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que a partir del Decreto 168/2026 incluye a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, Pampa Energía solicitó adherirse al régimen con una inversión de más de 4.500 millones de dólares destinada a la exploración y producción de petróleo no convencional. Gracias a este desembolso se podrán realizar 100 pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción.

First Quantum Minerals

La minera First Quantum Minerals consolida su presencia en la Argentina con una inversión estimada de 5.250 millones de dólares en el proyecto de cobre Taca Taca, en la provincia de Salta. Durante su construcción, se proyectan 4.000 nuevos puestos de trabajo y, durante la etapa operativa, se incorporarán 2.000 empleos directos.