El presidente argentino recibió a su par chileno en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

En un encuentro de alto voltaje político en la Casa Rosada durante este lunes 6 de abril, los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast ratificaron una hoja de ruta común que busca redefinir la relación bilateral entre Argentina y Chile. La visita, que representó el primer viaje internacional de Kast desde su asunción, se dio bajo el marco simbólico del aniversario de la Batalla de Maipú, pero con una agenda pragmática volcada a la inversión privada y la seguridad regional.

El Gobierno, a través del área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno, indicó que uno de los pilares del comunicado en conjunto fue el firme apoyo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Kast reafirmó ante Milei la necesidad de que el Reino Unido retome las negociaciones de manera urgente para alcanzar una solución pacífica y definitiva siguiendo el mandato de las Naciones Unidas. Este gesto fue agradecido especialmente por el mandatario argentino, consolidando un bloque diplomático sólido frente a la disputa de soberanía en el Atlántico Sur.

El presidente Javier Milei recibió a su par chileno José Antonio Kast Foto: Presidencia

Más allá de la sintonía política, el corazón económico de la reunión estuvo puesto en la creación de un ecosistema favorable para los negocios. Los mandatarios instruyeron a sus cancilleres a trabajar en la generación de mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas entendiendo que la integración energética y minera es la llave para el crecimiento de ambos países.

En este sentido, se acordó potenciar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 35) y avanzar en la modernización de los pasos fronterizos a través de la digitalización, con el fin de reducir costos logísticos y facilitar el tránsito de mercaderías hacia terceros mercados.

Además, la agenda de seguridad ocupó un lugar central con énfasis en la lucha contra el crimen organizado. Un dato no menor fue el agradecimiento del Canciller chileno por el apoyo de Argentina en el proceso de extradición de Galvarino Apablaza, un tema de larga data en la agenda judicial binacional.