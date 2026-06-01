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Marcelo Porcel, procesado por abuso sexual de menores, fue grabado sin la tobillera electrónica en la Basílica de Luján

El empresario fue visto y fotografiado durante una celebración religiosa días después de que se dispusiera una medida de monitoreo electrónico por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes, quieren eran compañeros de colegio de su propio hijo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 13:29
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Grabaron al empresario Marcelo Porcel sin tobillera electrónica y en una misa en la Basílica de Luján.
Grabaron al empresario Marcelo Porcel sin tobillera electrónica y en una misa en la Basílica de Luján. Foto: X (Twitter) | @angiebalbiani.
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La situación judicial de Marcelo Porcel volvió a dar de qué hablar luego de que fuera visto este domingo participando de una misa en la Basílica de Luján. El empresario, que se encuentra procesado por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes, fue grabado durante su ingreso al templo religioso sin la tobillera electrónica que la Justicia ordenó colocarle recientemente como parte de una serie de medidas cautelares.

La aparición pública del acusado generó dudas debido a que la disposición judicial que confirmó su procesamiento incluyó la implementación de un sistema de monitoreo electrónico, además de otras restricciones destinadas a garantizar el desarrollo de la investigación.

Grabaron al empresario Marcelo Porcel sin tobillera electrónica y en una misa en la Basílica de Luján. Video: X / @angiebalbiani.

Caso Marcelo Porcel: la resolución de la Justicia y las medidas impuestas

Días atrás, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Porcel en el marco de la causa que investiga presuntos abusos sexuales cometidos contra diez adolescentes.

En la misma resolución, los magistrados dispusieron la colocación de una tobillera electrónica y ordenaron la entrega de dispositivos de alerta a las presuntas víctimas para reforzar las medidas de protección.

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Si bien la querella, la fiscalía y la asesora de menores habían solicitado la detención preventiva del empresario, el tribunal resolvió mantenerlo en libertad mientras continúa el proceso judicial, aunque bajo condiciones más estrictas de control. Entre las restricciones vigentes también se encuentra la prohibición de abandonar el país.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso.
Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso sexual a menores. Foto: NA

Según trascendió, Porcel asistió este domingo a una misa celebrada en la Basílica de Luján, uno de los principales centros religiosos del país. Las imágenes difundidas muestran al empresario ingresando al templo sin que se observara la tobillera electrónica que había sido ordenada por la Cámara.

Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales respecto de si el dispositivo aún no había sido colocado o si existía alguna situación administrativa vinculada con la implementación de la medida judicial.

¿Cómo comenzó la investigación de Marcelo Porcel?

La causa se inició en el año 2024 luego de una serie de denuncias realizadas por padres y adolescentes que señalaron presuntos hechos de abuso ocurridos en encuentros organizados en el entorno familiar del empresario.

De acuerdo con la investigación judicial, los denunciantes eran compañeros de escuela de los hijos de Porcel y tenían alrededor de 13 años al momento de los hechos denunciados.

Las acusaciones derivaron en una extensa investigación que incluyó declaraciones testimoniales, peritajes psicológicos y diversas medidas de prueba orientadas a reconstruir los acontecimientos denunciados.

Marcelo Porcel está siendo investigado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores. Foto: X (Twitter).

Según la resolución dictada en primera instancia, el expediente reúne distintos elementos probatorios que continúan siendo analizados por la Justicia. Entre ellos figuran testimonios obtenidos mediante Cámara Gesell, informes periciales y material extraído de dispositivos electrónicos.

La investigación también incorporó fotografías halladas en el teléfono celular del acusado que, según la hipótesis judicial, habrían sido tomadas sin consentimiento mientras algunos menores se encontraban desnudos en el baño de la vivienda.

Además, varios denunciantes sostuvieron que Porcel presuntamente les suministraba bebidas alcohólicas, les entregaba dinero y promovía conductas de contenido sexual cuando aún eran menores de edad.

Mientras la Cámara confirmó el procesamiento y ratificó la continuidad de la causa, el expediente sigue avanzando en la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.

Cabe destacar que el procesamiento no implica una condena ni un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad del acusado, sino que representa la existencia de elementos de prueba que, según los jueces, justifican la continuidad de la investigación y la eventual elevación del caso a juicio oral.

Policiales (Judiciales)Abuso sexualTobillera electrónica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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