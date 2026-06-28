Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete: de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Diego Santilli reemplaza a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Foto: NA

Javier Milei anunció este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció al cargo el sábado 27 de junio. El cambio generó diversas reacciones en el arco político, desde el mismo presidente hasta el exmandatario Mauricio Macri.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs”, señaló Milei en X (antes Twitter).

El primer mensaje de Santilli como jefe de Gabinete

Tras el anuncio, Santilli también utilizó sus redes sociales para dar sus primeras palabras en el cargo. “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, señaló.

Y agregó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

El primer mensaje de Santilli como jefe de Gabinete. Foto: Captura X

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, cerró.

Patricia Bullrich respaldó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que esa bancada va a acompañar la gestión de Santilli para impulsar las leyes prioritarias para el Gobierno.

“Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos”, publicó Bullrich en su cuenta de la red social X, adjuntándola al posteo del presidente Javier Milei en el que confirma la designación del hasta hoy ministro del Interior en reemplazo de Adorni.

La legisladora y exministra de Seguridad durante los primeros dos años de mandato de Milei expresó que “si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”.

Bullrich compartió militancia y funciones públicas con Santilli durante el gobierno de Mauricio Macri, y formaron parte del PRO, partido del que la actual senadora nacional fue presidenta.

Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Mauricio Macri, sobre la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: “Celebro esta decisión”

Por su parte, el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, se expresó a través de redes sociales sobre la designación de Santilli.

“Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión”, escribió el exmandatario.

Y erró: “Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.