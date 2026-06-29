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Diego Santilli: “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

“Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo”, manifestó el nuevo Jefe de Gabinete.

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Diego Santilli, ministro del Interior.
Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA
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El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que "el gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia" y recalcó que en la Argentina de hoy “el liderazgo es claramente de Javier Milei” y por eso le gustaría “que sea reelecto”.

“Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo”, manifestó Santilli.

“Estoy convencido que tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente”, enfatizó.

Diego Santilli. Foto: NA

El funcionario, que asumirá oficialmente mañana a las 16, dijo en declaraciones a una radio porteña que dialogó ayer telefónicamente, antes de hablar con Milei, con el ex presidente Mauricio Macri, pero recalcó que “el liderazgo es claramente del actual mandatario”.

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Cuando hablé con Mauricio Macri todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente (para ser jefe de Gabinete) y conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri”, explicó.

Por otra parte, en diálogo con la señal de noticias A24 aseguró que la actual gestión de Gobierno “es una oportunidad única para la Argentina” que merece da la reelección al mandatario el año próximo.

“El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino”, subrayó.

Santilli puntualizó que para esto el Gobierno cuenta con “un Gabinete muy potente, muy profesional en todas las áreas”, que sigue “trabajando para que las reformas que el Presidente sueña y quiere sigan adelante”.

Diego Santilli y Karina Milei Foto: -

Dijo que estas reformas son imprescindibles “para que la Argentina crezca de acá a 20, 30 o 40 años” y, a modo de ejemplo, mencionó que “la inflación empezó a bajar nuevamente, en abril a 2,6%, y en mayo a 2 1%, y si Dios quiere junio seguirá con esta tendencia”.

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión: los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

El desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete llega con el propósito de aceitar el vínculo con los gobernadores, pero también con los legisladores aliados para la sanción de reformas que diseñó el presidente Javier Milei.

Desde el entorno del ex ministro del Interior aseguran que continuará con sus visitas a las provincias e intensificará los contactos con los aliados. Incluso, desde el PRO, hay quienes hablan de un potencial apalancamiento para mejorar el vínculo entre el ex presidente Mauricio Macri, quien celebró la designación de “El Colo”, y el presidente Javier Milei.

Este lunes, el flamante jefe de Gabinete recibirá a su antecesor para ordenar la transición y se espera que el próximo martes jure formalmente en el Salón Blanco de Casa Rosada. Asimismo, el miércoles a las 9.30 escoltará a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Santilli se ajusta a la impronta conciliadora que la administración libertaria busca darle a esta etapa de la gestión. Su nombramiento llegó tras la designación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y la de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa.

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