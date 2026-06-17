El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk: ¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Los helicópteros UH-60 Black Hawk que quiere adquirir Argentina. Foto: Wikipedia.

El Gobierno nacional avanza en las negociaciones para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk al Ejército Argentino, en una operación que apunta a fortalecer las capacidades de transporte, apoyo logístico y operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. La iniciativa se enmarca en el proceso de reequipamiento militar impulsado por la gestión de Javier Milei, que recientemente también concretó la adquisición de aviones de combate F-16.

La novedad fue confirmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien aseguró que las conversaciones con Estados Unidos se encuentran en una etapa avanzada. El objetivo inicial es adquirir cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, aunque la prioridad inmediata pasa por lograr que al menos dos unidades lleguen al país antes de fin de año junto con el paquete de soporte técnico, capacitación y mantenimiento.

“Estamos trabajando en eso con el Ejército. Hablamos con el embajador y el Ejército está dispuesto a comprarlos”, señaló el funcionario al referirse a las negociaciones en marcha para incorporar la versión Lima de los reconocidos helicópteros estadounidenses.

Helicópteros Black Hawk. Foto: Wikipedia.

La operación va a incluir el entrenamiento para los pilotos

La operación incluiría entrenamiento para pilotos y mecánicos argentinos, que sería brindado por el Ejército de Estados Unidos o mediante acuerdos con la Guardia Nacional del estado de Georgia. Además, contempla la provisión de repuestos, asistencia técnica y el equipamiento necesario para garantizar la operatividad de las aeronaves.

El interés argentino está centrado en los UH-60L, una versión modernizada del Black Hawk que incorporó motores más potentes, mejoras en la transmisión, sistemas de control de vuelo actualizados y mayor capacidad para operar con cargas externas. Estas aeronaves forman parte del excedente que el Ejército estadounidense está retirando gradualmente de servicio como consecuencia de la incorporación de modelos más modernos, como el UH-60M.

Desde el Ministerio de Defensa consideran que los Black Hawk permitirán recuperar capacidades que se perdieron tras la baja de los helicópteros Puma y Super Puma. Además de las misiones de transporte táctico, estas aeronaves pueden ser utilizadas en evacuaciones médicas, operaciones de búsqueda y rescate, apoyo a fuerzas especiales, asistencia en emergencias, guerra electrónica y diversas tareas de apoyo militar.

Helicópteros Black Hawk. Foto: Wikipedia.

El plan oficial contempla una primera etapa de cuatro unidades, aunque fuentes vinculadas al proyecto sostienen que la intención es ampliar la flota en el mediano plazo y alcanzar una dotación de al menos diez helicópteros.

En cuanto al costo, se estima que cada unidad usada tendría un valor superior a los dos millones de dólares, cifra que podría incrementarse según el equipamiento, armamento y las modernizaciones incorporadas. De concretarse la operación, los helicópteros recibirían además actualizaciones tecnológicas a cargo de la empresa israelí Elbit Systems antes de su incorporación definitiva al Ejército Argentino.

La posible llegada de los Black Hawk representa uno de los proyectos más ambiciosos de modernización militar de los últimos años y busca fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en distintos escenarios y misiones.